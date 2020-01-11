Стоит готовиться к худшему: могут ли австралийские пожары повториться в Украине

За сто лет среднегодовая температура в Украине выросла на 2°C

/ Фото: Reuters

Реклама

В 2019 году мир потрясли масштабные пожары в Сибири и лесах Амазонии. С осени прошлого года огонь продолжает бушевать в Австралии. Пожары ширятся и сейчас – их площадь уже в три раза превышает размеры Киевской области. Погибли 27 человек, тысячи стали бездомными. Количество погибших в пожарах животных и птиц некоторые экологи оценивают в несколько сот миллионов особей.

Стоит ли Украине опасаться масштабных пожаров, разбирался сайт "Сегодня".

В будущем есть угрозы масштабных пожаров в Украине

За сто лет среднегодовая температура в Украине выросла на 2°C. Из-за перемены климата природные зоны сдвигаются: увеличивается площадь степи, а леса и лесостепи уменьшаются. Повышение температуры по всей планете приводит к резким изменениям погоды и экстремальным явлениям. За день может выпасть месячная норма осадков, а в остальные дни месяца их может не быть вовсе.

Из-за этого природные системы становятся уязвимыми. Самые пожароопасные – хвойные молодняки и средневековые насаждения на Полесье, на юге и востоке Украины. Их общая площадь составляет более 4 млн га, отмечают в Гослесагентстве.

/ Фото: Pixabay

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, за 11 месяцев 2019 года в экосистемах было 1472 пожара. Для сравнения, в 2018-м – 1048. В три раза чаще стали гореть поля, торфяники на – 50%.

"В 2019 году количество пожаров в экосистемах Украины выросло на 40%. Самые уязвимые к пожарам – осушенные торфяники, в толще которых торф может гореть месяцами: такой пожар невозможно потушить. В Украине торфяники сосредоточены на севере. Из-за продолжительных засух пожары возникают чаще и быстрее распространяются", – говорит Илья Еременко, руководитель Украинской климатической сети.

Украина находится в середине континента и в умеренном климатическом поясе. Поэтому мы медленнее будем чувствовать последствия изменения климата. В ближайшие годы вряд ли стоит опасаться таких масштабных пожаров, как в Австралии, замечает Илья Еременко.

"Но в будущем эти угрозы вполне реальны. Чтобы подготовиться к ним, украинские ученые должны провести детальные исследования того, как повлияют изменения климата на природу и погоду в Украине, и оценить возможные угрозы. На основе этих данных должны быть разработаны национальные и местные планы реагирования и адаптации к изменениям", – добавляет Илья Еременко.

Пока основной причиной пожаров становятся люди. В Гослесагентстве отмечают, что 85% возгораний произошло из-за выпаливания сухой травы, нарушения правил пожарной безопасности в лесах. А поджоги травы и сухостоя, характерные для всей Украины, в будущем могут стать все большей угрозой для человеческих поселений и сельского хозяйства.

Читайте также: Украинцам грозят наводнения и катастрофическое потепление: прогноз погоды на весь 2020 год

Украине угрожает не только огонь

Пожары – не самый вероятный результат изменения климата для Украины, говорит Наталья Гозак, исполнительный директор организации "Екодія". По ее словам, мы должны готовиться к засухам, снижению уровня воды в реках, поднятию уровня моря.

"Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке подсчитали, что в будущем длительные тепловые волны могут охватывать все крупнейшие продовольственные регионы одновременно. Украина среди наиболее уязвимых стран. Риск роста количества аномально жарких дней уже в 20 раз больше. Это повлияет на урожайность и вообще угрожает продовольственной безопасности не только Украины, но и мира в целом", – говорит Наталья Гозак.



Территории Украины, которые могут уйти под воду к концу столетия. Источник: ecoaction.org.ua

Из-за затопления могут пострадать юг Херсонской и Одесской областей, а также Крым. Согласно исследованию "Вода близко", проведенного экспертами совместно с общественной организацией "Екодія", к концу века может уйти под воду около миллиона гектаров земель. Сюда входит 200 тыс. гектаров с/х земель, 590 населенных пунктов: некоторые из них полностью уйдут под воду. Речь идет, например, о Вилково, Затоке, Лазурном. Под водой окажется 30% Бердянска, 20% Одессы, 11% Евпатории, 9% Николаева. Только из-за подтоплений в Украине могут появиться десятки тысяч тысяч климатических беженцев.

"Затопит также экологически опасные объекты, например, 13 свалок и 85 военных полигонов, что приведет к дальнейшему загрязнению почв и вод мирового океана. Если мы не изменим свою политику и не начнем сокращать выбросы, то надо готовиться к таким изменениям и понимать, чем это чревато", – замечает Наталья Гозак.

Что может сделать каждый

Глобальное изменения климата провоцируют парниковые выбросы. Поэтому стоит обращать внимание на "углеродный след" – это количество выбросов, которые вызывают наши действия. Наталья Гозак советует:

меньше пользоваться личным авто. Автомобили – самый большой источник выбросов в городах. Лучше отдавать предпочтение электрическому общественному транспорту, велосипеду или ходить пешком;

выбирать местные или сезонные продукты в магазинах. Перевоз товаров на большие расстояния сопровождается значительными выбросами.

"Лучший вариант – покупать выращенное на маленьких фермерских хозяйствах или у проверенных людей, продающих "прямо с огорода". Ведь масштабное промышленное сельское хозяйство так же вредно и для окружающей среды, и для климата. В рационе лучше отдавать предпочтение растительной пище и ограничивать потребление мяса", – говорить Наталья Гозак.

/ Фото: Pixabay

Экономить электроэнергию. Стоит выбирать энергоэффективную технику, утеплять жилье – если это многоквартирный дом – то всем домом.

"В мировой практике есть немало примеров домовых объединений, которые не только сделали свои дома более энергоэффективными, но и совместно установили ветряки или солнечные станции, и стали полностью независимыми производителями энергии", – отмечает Гозак.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама