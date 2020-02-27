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Из-за коронавируса Минздрав ввел термин "контактные лица": за кем будут следить

27 февраля, 19:06

Станислав Кожемякин

Под новое определение попали сразу несколько категорий людей

В рамках подготовки к проникновению коронавирусной инфекции в Украину Министерство здравоохранения ввело ранее не использовавшееся определение "контактные лица".

Данная формулировка появилась в обнародованном на сайте министерства приказе №552 от 25 февраля 2020 года "Об утверждении и внедрении стандартов медицинской помощи при коронавирусной болезни 2019 (Сovid-19)".

Согласно тексту документа, в категорию "контактных лиц" входят несколько групп людей:

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  • медработник, оказывающий прямую медицинскую помощь пациентам с COVID-19;
  • человек, посещающий пациента с коронавирусом или находящийся с ним в одном помещении;
  • сотрудники или соседи зараженного по домохозяйству;
  • те, кто ехал с ним в любом транспорте в течение 14 дней после возникновения симптомов.

Контактных лиц планируют контролировать в течение 14 дней от последнего незащищенного контакта, а также им рекомендуется ограничивать путешествия и передвижения.

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Также в приказе Минздрава приведен перечень средств индивидуальной защиты, среди них перчатки для осмотра, щиток для лица, защитные очки, хирургическая маска и халат.

Напомним, что в Украине пока что не был подтвержден ни один случай заражения коронавирусом COVID-19. Тем не менее, граждане страны оказались среди зараженных – четверо украинцев инфицировались на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии и одна украинка подхватила инфекцию в Италии.

Больше об этом читайте в спецтеме "Коронавирус проник в 48 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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эпидемия Минздрав коронавирус

Источник: Сегодня

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