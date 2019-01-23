Из-за сильного снегопада в Украине все штабы по вопросам ЧС будут работать круглосуточно – Зубко

Зубко поручил не допустить скопления транспорта и обеспечить расчистку дорог

Фото: EPA.

Из-за сильного снегопада в Украине все штабы по вопросам ЧС будут работать круглосуточно – Зубко //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/824/426/5c48244263d29.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/824/426/5c48244263d29.jpg 2019-01-23T10:23:00+02:00 Украина Зубко поручил не допустить скопления транспорта и обеспечить расчистку дорог

В связи с ухудшением погодных условий по всей территории Украины, все штабы по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций переведены на круглосуточный режим работы. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.

"Из-за осложнения погодных условий и штормового предупреждения решением Комиссии ТЭБ ЧС поручил: главам ОГА и КГГА, Укравтодора, Укртрансбезопасности, Нацполиции, ГСЧС перевести на круглосуточный режим функционирования штабы всех уровней на период осложнения погодных условий", – написал Зубко.

Кроме того, Зубко поручил патрульной полиции не допустить скопления транспорта и обеспечить работу дорожных предприятий по расчистке автодорог.

"Направлять транспорт по объездным путям или к местам отстоя; организовать работу стационарных и мобильных пунктов обогрева для оказания помощи населению и участникам дорожного движения", – написал Зубко.

Нацполиции поручено привлечь необходимое количество патрулей для регулирования дорожного движения с целью недопущения скопления транспорта и обеспечить работу дорожных предприятий по расчистке автодорог; контролировать соблюдение водителями режимов ограничения или прекращения движения и соблюдения правил дорожного движения.

При этом Киев уже остановился в пробках из-за сильного снегопада. Как отметили в КП "Киевпастранс", общественный транспорт опаздывает, курсирование происходит с отклонением от графика движения. "Едем медленно и осторожно, на улице снег с гололедом", – рассказали водителям.

Напомним, в Украинском гидрометцентре на 23 января в нескольких областях Украины объявили штормовое предупреждение. Так, днем в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях будут сильные снегопады. В Сумскую, Харьковскую и Луганску области снег придет ночью 24 января.

Кроме того, в ГСЧС и Гидрометцентре предупредили об резком ухудшении погодных условий в ближайшие сутки, особенно в центре и на северо-востоке Украины. Отмечается, что Украину накрыл штормовой циклон, потому объявлен повышенный уровень опасности.

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