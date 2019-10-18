Изменения в бюджет, результаты борьбы с торговлей людьми и эпидемия гриппа: топ-темы дня

Пятницы, 18 октября, будет насыщена событиями в общественно-политической жизни Украины и мира

Фото: Верховная Рада Украины

В пятницу, 18 октября, украинская и мировая пресса будет отслеживать несколько главных тем, которые станут главными в информполе и получат свое развитие.

Заседание Верховной Рады Украины. На повестке дня важные решения, в том числе изменения в бюджет, Налоговый кодекс и закон о рынке природного газа.

Руководство Минсоцполитики, СБУ, МВД и Генпрокуратуры Украины расскажет о результатах борьбы с торговлей людьми.

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В Украину идет опасный грипп. Медики Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского расскажут, ждать ли эпидемии и как защититься.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка примет участие в заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, на котором будет заслушана информация о ходе реформирования органов прокуратуры.

В тренде Под Севастополем взорвался и сгорел военный грузовик оккупантов

Протесты в Барселоне переросли в уличные бои и погромы. Город обрастает баррикадами и пылает.

Турция готова приостановить военную операцию в Сирии и предлагает курдам сдаться. Анкара дала вооруженным отрядам 120 часов.

О том, какими были итоги четверга, 17 октября, читайте в аналитическом обзоре на сайте "Сегодня".

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