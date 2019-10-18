Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,73
27,49

Изменения в бюджет, результаты борьбы с торговлей людьми и эпидемия гриппа: топ-темы дня

18 октября, 09:45

Пятницы, 18 октября, будет насыщена событиями в общественно-политической жизни Украины и мира

Фото: Верховная Рада Украины

Фото: Верховная Рада Украины

В пятницу, 18 октября, украинская и мировая пресса будет отслеживать несколько главных тем, которые станут главными в информполе и получат свое развитие.

Заседание Верховной Рады Украины. На повестке дня важные решения, в том числе изменения в бюджет, Налоговый кодекс и закон о рынке природного газа.

Руководство Минсоцполитики, СБУ, МВД и Генпрокуратуры Украины расскажет о результатах борьбы с торговлей людьми.

Реклама

В Украину идет опасный грипп. Медики Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского расскажут, ждать ли эпидемии и как защититься.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка примет участие в заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, на котором будет заслушана информация о ходе реформирования органов прокуратуры.

В тренде
Под Севастополем взорвался и сгорел военный грузовик оккупантов
На место ЧП сразу прибыли российские военные

Протесты в Барселоне переросли в уличные бои и погромы. Город обрастает баррикадами и пылает.

Турция готова приостановить военную операцию в Сирии и предлагает курдам сдаться. Анкара дала вооруженным отрядам 120 часов.

О том, какими были итоги четверга, 17 октября, читайте в аналитическом обзоре на сайте "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бюджет Турция МВД СБУ Верховная Рада торговля людьми Налоговый кодекс изменения закон грипп в Украине Минсоцполитики Руслан Рябошапка

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Весьма неожиданно": У Путина отреагировали на требование Киева распустить "Л/ДНР"Политика
Огненные 273 метра: в сети появилось видео уникальной операции ВСУ
Огненные 273 метра: в сети появилось видео уникальной операции ВСУУкраина
В Украине снизилась цена на газ для населения
В Украине снизилась цена на газ для населенияЖКХ
В Киеве задержан
В Киеве задержан "Троещинский маньяк" – соцсетиВласть
В Запорожье люди взяли штурмом магазин секонд-хенда: видео и реакция соцсетей
В Запорожье люди взяли штурмом магазин секонд-хенда: видео и реакция соцсетейЗапорожье
Украинка решила математическую загадку века
Украинка решила математическую загадку векаУкраина

Новости партнеров

Loading...
загрузка...