"Изучаем опыт Беларуси": Геращенко рассказал о пожарах под Чернобылем и в Житомирской области

В Киевской и Житомирской областях, где третью неделю продолжаются масштабные пожары, на борьбу с огнем брошены спасатели и военнослужащие Национальной гвардии.

Как сообщил в своем Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, людям, задействованным в противопожарных мероприятиях, приходится жить в походных условиях.

"Работа спасителей организована по способу ротации, так как организму человека сложно психологические и физически выдерживать нагрузку, возникающую при тушении лесных пожаров", - написал он.

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Чиновник добавил, что организация питания спасателей в зоне Чернобыльской АЭС возложена на Агентство по управлению зоной отчуждения, а в Житомирской области – на местные органы государственной власти.

"Непосредственно питание осуществляется с использованием полевых кухонь. По-другому в условиях постоянно меняющейся дислокации отрядов спасателей это было бы трудно организовать", - отметил Геращенко.

Отдельно он заявил, что затраты на тушение лесных пожаров в Украине несет Госслужба по чрезвычайным ситуациям, а в случае, если этих средств не хватает, их выделяют из резервного фонда Кабмина.

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Так, на тушение пожаров в зоне ЧАЭС решением правительства было выделено 100 миллионов гривен.

Отдельно заместитель главы МВД сообщил, что в настоящее время руководство ведомства изучает опыт Беларуси в организации противопожарных мероприятий в лесах, и "будем предлагать перенимать его в той части, которая будет полезна для Украины".

"В Беларуси управления лесного хозяйства оплачивают все затраты спасателей на ликвидацию лесных пожаров: топливо, питание, командировочные, ремонт техники и так далее. Логика простая – лесхозы получают доход от продажи леса и его производных. Значит, они же должны заботиться о сохранении леса, оберегать его от уничижения лесными пожарами, а не только получать доходы", - рассказал Геращенко.

По его словам, такая политика стимулирует лесхозы вкладывать средства в предупреждение лесных пожаров, а не в последующую многомиллионную оплату тяжелого и опасного труда спасателей.

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Стоит отметить, что в Кабинете министров планируют обсудить компенсацию убытков, которые были нанесены лесными пожарами жителям Житомирской области.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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