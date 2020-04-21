"Изучаем опыт Беларуси": Геращенко рассказал о пожарах под Чернобылем и в Житомирской области

В Киевской и Житомирской областях, где третью неделю продолжаются масштабные пожары, на борьбу с огнем брошены спасатели и военнослужащие Национальной гвардии.
Как сообщил в своем Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, людям, задействованным в противопожарных мероприятиях, приходится жить в походных условиях.
"Работа спасителей организована по способу ротации, так как организму человека сложно психологические и физически выдерживать нагрузку, возникающую при тушении лесных пожаров", - написал он.
Чиновник добавил, что организация питания спасателей в зоне Чернобыльской АЭС возложена на Агентство по управлению зоной отчуждения, а в Житомирской области – на местные органы государственной власти.
"Непосредственно питание осуществляется с использованием полевых кухонь. По-другому в условиях постоянно меняющейся дислокации отрядов спасателей это было бы трудно организовать", - отметил Геращенко.
Отдельно он заявил, что затраты на тушение лесных пожаров в Украине несет Госслужба по чрезвычайным ситуациям, а в случае, если этих средств не хватает, их выделяют из резервного фонда Кабмина.
Так, на тушение пожаров в зоне ЧАЭС решением правительства было выделено 100 миллионов гривен.
Отдельно заместитель главы МВД сообщил, что в настоящее время руководство ведомства изучает опыт Беларуси в организации противопожарных мероприятий в лесах, и "будем предлагать перенимать его в той части, которая будет полезна для Украины".
"В Беларуси управления лесного хозяйства оплачивают все затраты спасателей на ликвидацию лесных пожаров: топливо, питание, командировочные, ремонт техники и так далее. Логика простая – лесхозы получают доход от продажи леса и его производных. Значит, они же должны заботиться о сохранении леса, оберегать его от уничижения лесными пожарами, а не только получать доходы", - рассказал Геращенко.
По его словам, такая политика стимулирует лесхозы вкладывать средства в предупреждение лесных пожаров, а не в последующую многомиллионную оплату тяжелого и опасного труда спасателей.
Стоит отметить, что в Кабинете министров планируют обсудить компенсацию убытков, которые были нанесены лесными пожарами жителям Житомирской области.
Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле
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