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К аппаратам ИВЛ будут подключать не всех с COVID-19, а медиков обучат онлайн

9 апреля, 14:33

Сергей Мартынец

В Минздраве также уточнили условия для искусственной вентиляции легких

Пока в Украине только пробуют запустить производство аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких), не все украинские врачи умеют ими пользоваться. Для них будут онлайн-уроки. А вот подключать к таким аппаратам будут только тяжело больных.

На селекторном совещании с чиновниками президент Владимир Зеленский отмечал, что даже когда больницы получают необходимое оборудование для борьбы с коронавирусом, то не всегда им врачи умеют пользоваться. Речь идет об аппаратах ИВЛ.

"Нужно организовать онлайн-уроки. Тогда можно научить врачей в областях очень быстро", – сказал президент

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В ответ министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что вскоре заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.

В свою очередь и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин на брифинге рассказывал, что подключать к аппаратам ИВЛ будут только тяжелых больных при наличии соответствующих показателей. Он объяснил, что есть четкие лабораторные критерии и критерии по состоянию здоровья пациента, свидетельствующие о том, что его следует подключать к ИВЛ

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"Хотел бы также отметить, что подключение к ИВЛ является сложной процедурой и риски осложнений при искусственной вентиляции легких тоже значительные. Поэтому решение будет приниматься в каждом конкретном случае", – сказал Кузин.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина работает с Tesla для получения аппаратов ИВЛ. Руководитель компании Илон Маск предложил обеспечить больницы разных стран аппаратами искусственной вентиляции легких.

Смотрите также в сюжете, как в Луцке с помощью 3D-принтера создают переходники для аппаратов ИВЛ:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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врачи коронавирус ИВЛ

Источник: Сегодня

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