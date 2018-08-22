К освобожденному крымчанину Костенко есть вопросы у СБУ – Грицак

Глава украинской спецслужбы отметил, что вопросы к Костенко лежат как раз в сфере компетенции СБУ

У Службы безопасности Украины (СБУ) есть вопросы к освобожденному из российской колонии крымчанину Александру Костенко, заявил сегодня, 22 августа, во время брифинга глава СБУ Василий Грицак.

"У нас есть вопросы к господину Костенко. Действительно, в свое время его допросили, и это как раз он проходил по делу с Красновым вместе, и после того, как он был допрошен материалы производства были переданы в Национальной полиции", – объяснил Грицак.

Отметим, в СБУ считают, что глава гражданского корпуса "Азов-Крым" Станислава Краснов сотрудничал с РФ с 2014 года и передал своему куратору списки полка МВД Украины "Азов". Кроме того, в СБУ заявили о найденном в Киевской области тайнике с оружием, предположительно, заложенном Красновым.



Вместе с тем, в свое время защита Краснова заявила, что сотрудники спецслужбы избили Краснова. В ходе одного из заседаний суда по избранию ему меры пресечения Краснов был госпитализирован по решению врачей, которые констатировали у него гипертонический криз, сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму.

Грицак отметил, что вопросы к освобожденному крымчанину Костенко лежат как раз в сфере компетенции СБУ.

"[Костенко] вроде как отбывал наказание, и сейчас он вернулся. И сейчас, правда, у нас есть к нему вопросы, и мы обязательно их зададим. По результатам проверки наших всех версий, вопросов и полученных ответов, мы обязательно вас всех проинформируем. У нас есть вопросы по линии компетенции именно СБУ", – заявил глава спецслужбы.

Как сообщалось, Костенко в феврале 2015 года похитили у дверей его дома в Крыму и вывезли в неизвестном направлении. Позже его обвинили в нападении на сотрудника "Беркута" во время Евромайдана в Киеве, а также в незаконном хранении оружия. Его приговорили к 4 годам лишения свободы.

Отбывал наказание Костенко в исправительной колонии в Кирово-Чепецк (Кировская область, РФ). 3 августа 2018 года он освободился из колонии, а 6-го прибыл в Киев.

В Генеральной прокуратуре Украины тогда пояснили, что уголовное производство о незаконном обращении с оружием, в котором фигурирует Костенко, не закрывалось, а было приостановлено из-за его задержания в РФ. Изначально дело расследовала Служба безопасности Украины, затем полиция Киева. Речь идет об одном уголовном производстве со Станиславом Красновым – по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием).