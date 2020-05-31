К выходным будет "сауна": синоптики уточнили прогноз на неделю

К следующей субботе в Украину придет летняя температура, но будет все так же дождливо и влажно

Первые два дня июня будут мало похожи на лето – воздух прогреется не очень сильно, а затянувшийся циклон будет поливать дождями. Но уже со среды на небе будет появляться солнце, а температура воздуха будет расти. Правда, высокая влажность сохранится и уже к концу недели превратится в конвективные грозовые осадки по всей Украине. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Так, в понедельник, 1 июня, западные, северные и центральные регионы Украины будут под воздействием холодного фронта, и воздух на этих территориях прогреется максимум до +16. На юго-востоке будет теплее – до +22. Но по всей стране прогнозируют затяжные обложные дожди.

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Во вторник, 2 июня, похолодает еще на пару градусов. И местами температура воздуха не будет превышать всего +11-13. На юго-востоке будет теплее – до +19. Все так же дождливо будет по всей стране, за исключением Одесской области, где порадует солнечная погода.

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Уже в среду, 3 июня, с севера через центр и к югу страны облака расступятся, и прогнозируется сухая и солнечная погода. На западе и востоке дожди, но кратковременные. Снова потеплеет по всей стране от +14 до +20.

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В четверг, 4 июня, прогнозируют еще большее потепление, но оно принесет грозовые ливни по всей Украине. Воздух прогреется до +19-22. Прохладнее всего будет на севере и западе – от +16 до +18.

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В пятницу, 5 июня, с востока к нам зайдет теплый фронт. На юго-востоке начнет припекать, и местами воздух прогреется до +25-26. В центре страны потеплеет до +22-24, на западе – до +18-20. Но все так же прогнозируют высокую влажность и грозовые дожди практически по всей стране за исключением восточных регионов.

Отметим, в последние дни мая по Украине разгулялись циклоны, которые принесли к нам сильные ливни и штормовые ветра. Улицы городов превращались в реки, некоторые населенные пункты оставались без света. Смотрите фото и видео, как Киев затопило из-за сильного дождя.

А тем временем синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущее: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур.

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