К закрытию газеты "Сегодня": что пережила редакция №1 и чего уже не застанет

За 22 года утекло много воды. А еще исчезли пейджеры, телеграммы и пятибальная шкала оценивания в школе

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Когда 16 декабря 1997 родилась газета "Сегодня", мобилка была у одного из 833 украинцев, а нашим любимым местом отпуска был Крым. Много воды, вещей и событий утекло за это время. Напимер...

Пейджеры. В 1997 году это был признак статуса, но уже через два года девайс перестал быть чем-то особенным, а в начале нулевых и вовсе пал под натиском мобильных телефонов, которые заполонили рынок.

5-балльные оценки в школе. В 2000-м их сменила 12-балльная шкала.

Смертную казнь. Исключена из Криминального кодекса Украины в 2000-м.

Милицию. В 2015-м была реформирована в полицию.

Кассетный плеер. А помните, как кое-кто из нас крутил кассету карандашом, чтобы не сажать батарейку своего "волкмэна"? Но магнитную ленту вытеснила цифра, в 2011-м словосочетание cassette player даже убрали из Оксфордского словаря.

Легендарные клубы. Киевский "Будивельник", 10-кратный чемпион Украины по баскетболу, расформирован в 2018 году.

Киевский "Сокол", 12-кратный чемпион Украины по хоккею, бортанули в 2014-м. Исчезли 14 футбольных клубов — и это только из игравших в высшем дивизионе чемпионата Украины...

КаZантип. Самый разудалый танцевальный фестиваль страны последний раз прошел в Крыму в 2013-м.

Телеграмму. Бумажный телеграф в Украине упразднили два года назад. Сервис стал убыточным: за пять лет количество отосланных телеграмм снизилось с 400 000 до 3000 в месяц.

/ Фото: Сегодня

Символизм 27 сентября

Во-первых, 27 сентября — Международный день туризма. Каждый год он с новым девизом, и в этом году такой: "Туризм и рабочие места: лучшее будущее для всех". М-м-м, пакуем чемоданы, спасибо, конечно...

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27 сентября 1590 года умер Папа Римский Урбан VII. Его папство было самым коротким в истории — всего 12 дней! Но Урбан успел позаботиться о прихожанах: именно он стал автором первого No Smoking — ввел запрет на табак в церквях. Кстати, наша "Воскресная школа" — на странице №20.

27 сентября 1669 года завершилась осада Кандии (ныне Ираклион) — самая длительная осада в истории. Османы штурмовали засевших в крепости на Крите венецианцев 21 год. Мы продержались на год дольше!

27 сентября1917 года умер гений импрессионизма Эдгар Дега, говоривший: "Искусство — это не то, что видишь ты, а то, что ты даешь увидеть другим". Газета "Сегодня" следовала этому принципу буквально.

27 сентября 1998 года был запущен интернет-поисковик Google. В день, когда начали гуглить, завершается выпуск самой читаемой ежедневки Украины.

А это будет уже без нас

5G. Пятое поколение мобильной связи стартовало в Южной Корее и есть уже в 12-ти странах. В Украине "о 5G пока говорить рано, наша цель — 3G и 4G во всех населенных пунктах", — заявил министр цифровой трансформации Федоров.

Метро на Троещину. Последние обещания — через 4—5 лет. Если найдут 50 миллиардов гривен...

Путч в декабре.

Иностранный тренер в "Динамо". Возможно, когда-нибудь фаны и вымолят. Пока же, после Лобановского, киевский клуб тренировали двое российских и 8 "динамовских сердец".

Финальный фильм Тарантино. После "Однажды в Америке" Квентин намерен снять свой 10-й фильм, и на этом поставить точку.

Aйфон 20.

IKEA в Украине. Это не просто про шкафчики и стулья. Наличие магазина этого мебельного гиганта считается лакмусом инвестклимата в стране. У нас отрытие Ikea пока переносится и переносится...

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Банкнота 1000 гривен. Купюру с академиком Вернадским обещают запустить в оборот 25 октября этого года.

Лунный туризм. Первый "прогулочный" полет вокруг спутника Земли готовят в 2023-м. Полетит японский миллиардер Маэдзава, взяв с собой 6—8 деятелей искусств: пока пригласил только Дэмьена Шазелла, режиссера "Одержимости" и "Ла-Ла-Лэнда".

VAR в футболе Украины. Видеоповторы спорных моментов для арбитров в нашем чемпионате запустят будущей весной.

Легализация каннабиса в Украине. Ныне ближайшая страна, где употребеление марихуаны узаконено, Грузия.

Лекарство от рака

Сортировка мусора. Говорим давно, но вот лично у вас — уже установлены под домом баки для раздельного сбора?

Олимпиада в Украине. Популизм. Пока что...

Гривневая ипотека 12%. Сейчас кредит на жилье у нас самый дорогой в Европе — 20% годовых. Снизить до 12% новое правительство намерено уже в 2020-м.

Беспилотные автомобили. Автобусы и такси без водителя колесят уже по паре десятков стран. У нас, если честно, актуальнее самодвижущихся машин был бы самозаделывающийся асфальт.

Крионика человека. Пока морозят без гарантии, а надо бы с...

Экзоскелет. "Костюм", заменяющий или дополняющий части тела, ныне в медицинских и военных разработках. Привет от Тони Старка!

Напомним, 27 сентября 2019 года вышел последний номер газеты "Сегодня". Главный редактор Ольга Гук обратилась к читателям: "Эту чудесную газету делали счастливчики!"

Перед своим закрытием газета "Сегодня" начала оцифровывать свои архивы. Вместе мы вспоминали, как жилось Украине на самой заре ее независимости в проекте: Украина 90-х глазами "Сегодня"

Видео: Сегодня

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