Кабмин обнародовал новые правила адаптивного карантина

После решения о продлении адаптивного карантина до 31 июля были опубликованы правила соблюдения ограничений.

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Постановление №500 от 17 июня было опубликовано на Правительственном портале.

"На период действия карантина работа начинается: в органах исполнительной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления – в 8 часов; в центрах предоставления административных услуг, органах социальной защиты населения, территориальных органах Пенсионного фонда – в 10 часов", – говорится в решении.

На период действия карантина запрещено:

- находиться в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;

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- находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус;

- самовольно покидать места самоизоляции, обсервации;

- посещение учебных заведений в группах более 10 человек, кроме участия: в государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания, во внешнем независимом оценивании, вступительных испытаниях, едином вступительном экзамене по иностранному языку, едином профессиональном вступительном испытании, аттестации в форме тестовых экзаменов лицензионных интегрированных экзаменов "КРОК", а также в подтверждении квалификации моряков, проведении подготовки моряков, членов экипажей торговых судов, в том числе тех, которые осуществляют плавание по внутренним водным путям Украины, и в проведении подготовки судоводителей малых/маломерных судов;

- деятельность детских заведений оздоровления и отдыха;

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- осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, в том числе пассажирских перевозок на городских автобусных маршрутах, в электрическом (трамвай, троллейбус), железнодорожном транспорте, в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении, в количестве более чем количество мест для сидения, предусмотренное технической характеристикой транспортного средства, определенное в регистрационных документах на это транспортное средство.

Напомним, действие адаптивного карантина до 31 июля было продлено на заседании Кабинет министров 17 июня.

Ранее мы сообщали о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль распорядился усилить контроль за соблюдением карантина в Украине, чтобы не допустить итальянского или испанского сценария с коронавирусом в нашей стране.

Глава Кабмина также напомнил, что за прошлые сутки был зафиксирован антирекорд – более 900 больных коронавирусом и назвал это тревожным сигналом. По его словам, уже в двух областях заполненность больниц коронавирусными пациентами более 50%.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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