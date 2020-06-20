Кабмин убрал важный пункт из правил карантина с 22 июня

В новых правилах карантина, которые будут действовать с 22 июня по 31 июля, Кабинет министров исключил пункт о запрете работы заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, гостиниц и баз отдыха, учреждений культуры и развлечений, а также фитнес-центров.

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В соответствии с опубликованным постановлением, был сохранен запрет на работу детских учреждений оздоровления и отдыха.

Документ предполагает запрет на проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более одного человека на пять квадратных метров площади здания или территории (если мероприятие проходит на открытом воздухе).

На организаторов мероприятия накладывается ответственность за то, чтобы участники придерживались дистанции между собой не менее полутора метров.

Ранее в этом пункте запрет был жестче: запрещалось проведение мероприятий с более чем 10 участниками. Исключение делалось лишь для работы государственных органов и органов местного самоуправления, учебно-тренировочных сборов спортсменов национальных сборных или профессиональных спортивных клубов, а также экскурсионного обслуживания групп до 50 человек.

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В новом карантинном постановлении право устанавливать ограничения на работу заведений общественного питания, отелей, проведение массовых мероприятий, работу спортзалов или культурных учреждений предоставлено регионам со значительным распространением COVID-19 по предложению главного государственного санитарного врача региона.

Ранее мы сообщали о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль распорядился усилить контроль за соблюдением карантина в Украине, чтобы не допустить итальянского или испанского сценария с коронавирусом в нашей стране.

Глава Кабмина также напомнил, что за прошлые сутки был зафиксирован антирекорд – более 900 больных COVID-19, и назвал это тревожным сигналом. По его словам, уже в двух областях заполненность больниц коронавирусными пациентами более 50%.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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