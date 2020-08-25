Как будем учиться с 1 сентября: Минздрав опубликовал полный документ

Министерство здравоохранения обнародовало обновленные противоэпидемические правила работы для учебных заведений во время эпидемии COVID-19. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко №50 от 22 августа размещено на сайте ведомства.

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Согласно обновленным рекомендациям, проведение занятий в аудиториях разрешено только для отдельных классов. Заполненность лекционных залов не должна превышать 50% при обеспечении максимальной дистанции между учениками.

В регионах, которые относятся к "оранжевому" уровню эпидемической опасности, наполненность классов не должна превышать 20 человек, педагогам рекомендуется использовать защитные щитки.

Для учащихся 1-4 классов вход и передвижение по помещениям учебного заведения разрешается без использования защитной маски или респиратора.

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В случае подтверждения COVID-19, у одного из учащихся или студентов, весь класс или группа должны уйти на самоизоляцию.

При этом, согласно обновленным рекомендациям, основной мерой гигиены в условиях учебного заведения является мытье рук с мылом. Использование антисептиков целесообразно лишь в случае, когда отсутствует доступ к проточной воде с мылом. Протирание рук влажными салфетками в качестве замены мытья рук или антисептической обработки не рекомендуется.

Ранее в Минздраве рассказали, как будут работать школы в разных карантинных зонах.

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