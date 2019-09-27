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Как будет работать "Государство в смартфоне": подробности

27 сентября, 20:22

Государственные услуги будут доступными онлайн

В Киеве состоялась презентация программы "Государство в смартфоне". Украина может превратится в "государство в смартфоне". Подробнее о новчествах сообщили на состоявшейся 27 сентября в Киеве презентации.

Украинцы смогут получать государственные услуги в удобном сервисе с доступом через приложение в смартфоне. На первом этапе власти хотят полностью перевести в онлайн 100 публичных услуг для граждан и бизнеса.

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В частности, планируются запуск ряда платежных систем, среди которых (но не только) не зашедший все еще на рынок PayPal, ETSY и Stripe, а также легализация криптовалюты, статус которой в Украине остается неопределенным.

Планирует в будущем запуск электронного резидентства в стране.

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Также "цифровизацию" будут применять для переписи населения.

А еще правительство планирует ввести онлайн-реестр студенческих билетов.

Напомним, еще одной инициативой являются электронные водительские права — для этого предлагают оцифровать "аналоговые" варианты документов и перенести их в смартфон.

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Источник: Сегодня

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