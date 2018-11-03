Как "горячие линии" в Украине помогают решить проблемы с буллингом

Буллинг – далеко не новая проблема как для всего мира, так и для Украины в частности. За одним этим словом стоят тысячи психологических проблем у детей и сломанных жизней.Согласно данным отчета фонда ЮНИСЕФ в 2017 г. в Украине 24% детей стали жертвами травли в школах. Причем 40% пострадавших никому об этом не рассказывали.



Всего в мире подвергается травле около 150 млн детей – каждый второй ученик в возрасте от 13 до 15 лет.



В Минобразования Украины отметили, что в 2017 г. к отечественным психологам поступило около 109 тысяч обращений по поводу буллинга. Как видим, это не единичные случаи, а вполне системный процесс, который наблюдается по всему миру. В новостях часто появляется информация о случаях буллинга: здесь и массовые избиения, и психологическая травля и даже травля со стороны учителей, а не только одноклассников. Как например, было в случае с 13-летней ученицей из Мариуполя, которую руководство школы и весь педагогический коллектив начали травить за малиновый цвет волос.

Дети, которые подвергаются буллингу не часто обращаются за помощью. К счастью, в Украине работает "горячая линия", куда дети могут позвонить, рассказать о своих проблемах, получить поддержку, помощь и консультацию. Мы поговорили с Аленой Кривуляк, координатором национальной детской "горячей линии", которая работает при Международном женском правозащитном центре "Ла Страда-Украина", и расспросили ее о принципах работы и о том, как они помогают детям.

"На самом деле, по сравнению с прошлыми годами количество звонков на нашу "горячую линию" снизилось. В этом году у нас есть определенные финансовые трудности и детская "горячая линия" работает только четыре часа в будние дни, а это очень и очень мало. За 9 месяцев 2017 г. мы получили 7355 звонков, из них касались буллинга всего 2%. С одной стороны, это мало, но, если учесть, что это 2% от почти 7,5 тыс., то это достаточно большая цифра. Тем более, за каждым из этих звонков стоит детская жизнь, детская боль, детская проблема", – говорит Алена Кривуляк.

Алена Кривуляк также добавляет, что к ним звонят не только дети, которые стали жертвами буллинга, но и родители, учителя, школьные психологи и даже сами агрессоры.

"От буллеров мы также получаем звонки, хоть их и немного. Непосредственно звонят родители, которые знают, что в школе есть такая ситуация, ребенок не может найти общий язык с одноклассниками и страдает от любого из проявлений буллинга. Также звонят учителя, школьные психологи, которые знают, что в том или ином классе есть такая ситуация, но у них нет методологического инструмента и определенных навыков, чтобы работать с ребенком и вообще с классом, где есть проблема буллинга. Они обращаются за консультацией", – отмечает координатор "горячей линии".

Детская "горячая линия" работает в Украине с 2013 г. Она функционирует по принципу анонимности и конфиденциальности. Для детей это очень важно, т.к. не все могут рассказать о своих проблемах, а некоторые боятся, что об этом узнают их родители или сверстники.



Мы оставим номер горячей линии здесь и напомним, что все проблемы нужно пытаться решить. Не стоит стыдиться или бояться рассказывать о них, ведь вокруг обязательно должны быть люди, которые поймут, поддержат и помогут справиться с трудностями.



Национальная детская "горячая линия" работает по бесплатному номеру

0 800 500 225 (со стационарного телефона) и бесплатному короткому номеру 116 111 (с мобильных).

Более подробно о том, что такое буллинг и как с ним справиться, читайте в материале сайта "Сегодня": Буллинг наизнанку: как школьная травля ломает психику детей и что с этим делать