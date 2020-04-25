"Как идти на войну": Комаровский объяснил, почему не хочет возглавить Минздрав

По словам врача, в украинской власти нет людей, с которыми можно обсуждать борьбу с COVID-19

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский не хочет занимать пост главы Минздрава и заявил, что это назначение – все равно, что идти на войну.

"Если министр здравоохранения Степанов планирует что-то изменить в интересах людей, то рядом со Степановым будет круглосуточно 3-4 охранника. А если рядом со Степановым охранников нет, значит ничего в нашу пользу не поменяется. Идти в министры – это идти на войну", – сказал медик в эфире "Украина 24".

Также Комаровский отметил, что не видит в украинской власти людей, с которыми можно профессионально обсуждать тему борьбы с коронавирусом.

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"Когда какое-то решение принимается, с кем оно согласовывается? Нам сказали, что надо поливать улицы какими-то дезрастворами. Конкретно – кто это решил? Назовите мне того профессора, академика, который сказал, что улицы надо хлоркой мыть. Уличные дезинфекции проводятся исключительно как психотерапия населения. Но я уже знаю, как требуют в некоторых городах от частных предпринимателей проводить дезинфекцию и покупать дезинфицирующие средства строго в определенном месте... На этом зарабатывают", – заявил врач.

Кроме того, во время этого эфира Комаровский назвал условия для успешной медреформы в Украине.

Также недавно Комаровский назвал лучший метод диагностики коронавируса.

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