Как полиция в новогоднюю ночь несла службу: яркие праздничные фото

/ Фото: Нацполиция

Полиция работала в усиленном режиме на Новый год. Патрульные отчиталась о ситуации в новогоднюю ночь и констатировали, что правопорядок был обеспечен.

"Пока вы праздновали – патрульные следили, чтобы ничто не мешало вам безопасно отдохнуть. На ночную смену заступили 2040 стражей порядка. Мы обеспечивали публичную безопасность и правопорядок на улицах, центральных площадях наших городов, патрулировали автодороги Украины. Мы отработали 2716 вызовов, из них 335 – о нарушении тишины. Ночная смена прошла без особых нарушений публичной безопасности нашими гражданами", – заявили в Патрульной полиции.

Также патрульные показали яркие фотографии с мест несения службы.

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Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский в качестве президента впервые выступил с новогодним обращением. Глава государства решил не мучить украинцев непонятными политическими и экономическими терминами и обратился на доступном языке. Он пожелал соотечественникам быть здоровыми в новом году, чтобы было больше поводов для улыбок, и призвал к взаимному уважению. Также Зеленский попросил украинцев честно ответить на один важный вопрос.

Читайте также полный текст новогоднего поздравления Зеленского.

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