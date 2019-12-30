Полиция в Украине объявила усиленный режим работы на Новый год

/ Фото: Сегодня

В новогоднюю ночь, в которую ожидается неприятная погода, в Украине пройдет 910 праздничных мероприятий в 702 населенных пунктах. Об этом сообщило управление коммуникации Национальной полиции Украины.

По предварительным расчетам, участие в массовых мероприятиях будут участвовать более миллиона украинцев. В связи с этим правоохранители будут круглосуточно следить за ситуацией, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность.

"Национальная полиция усилит меры безопасности в новогоднюю ночь. В частности, на улицы городов выйдут дополнительные наряды полицейских и нацгвардейцев", – сообщили правоохранители.

Реклама

Как сообщалось, в регионах Украины уже полных ходом идут приготовления к встрече Нового года. Каждый город хочет удивить как жителей, так и гостей и готовит свою изюминку празднования, и журналисты "Сегодня" выяснили, как будут встречать Новый год в украинских городах.

В тренде Владимир Зеленский встретил освобожденных пленных: видео

Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как в Харькове 350 машин установили рекорд Украины, создав новогоднюю елку:

Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал, как выглядят новогодние елки в Украине и где они находятся. Кстати, елка Винницы также попала в Книгу рекордов Украины как "самая высокая металлоконструкция в форме новогодней елки с вращающимся механизмом".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама