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Полиция в Украине объявила усиленный режим работы на Новый год

30 декабря, 15:08

Правоохранители посчитали запланированные массовые гуляния в стране

/ Фото: Сегодня

В новогоднюю ночь, в которую ожидается неприятная погода, в Украине пройдет 910 праздничных мероприятий в 702 населенных пунктах. Об этом сообщило управление коммуникации Национальной полиции Украины.

По предварительным расчетам, участие в массовых мероприятиях будут участвовать более миллиона украинцев. В связи с этим правоохранители будут круглосуточно следить за ситуацией, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность.

"Национальная полиция усилит меры безопасности в новогоднюю ночь. В частности, на улицы городов выйдут дополнительные наряды полицейских и нацгвардейцев", – сообщили правоохранители.

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Как сообщалось, в регионах Украины уже полных ходом идут приготовления к встрече Нового года. Каждый город хочет удивить как жителей, так и гостей и готовит свою изюминку празднования, и журналисты "Сегодня" выяснили, как будут встречать Новый год в украинских городах.

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как в Харькове 350 машин установили рекорд Украины, создав новогоднюю елку:

Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал, как выглядят новогодние елки в Украине и где они находятся. Кстати, елка Винницы также попала в Книгу рекордов Украины как "самая высокая металлоконструкция в форме новогодней елки с вращающимся механизмом".

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Новый год полиция правоохранители Украина новогодняя ночь Нацполиция Новый год 2020

Источник: Сегодня

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