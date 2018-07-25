Как помочь пострадавшему в ДТП: украинцам дали советы

После трагической "черной пятницы", которая недавно унесли жизни более 20 человек в ДТП, эксперты дали украинцам советы, как оказать помощь пострадавшему в аварии человеку, истекающему кровью, а также объяснили, что нужно обязательно иметь в аптечках.

Украинцы часто приходят на помощь пострадавшим в авариях, даже ценой собственного здоровья. Недавно в Киевской области парень после столкновения двух автомобилей спас беременную пассажирку одной из машин, но сам пострадал. От взрыва получил ожоги средней тяжести. Врач Ольга Адаменко говорит, правильно достать пострадавшего из авто без ущерба для спасителя еще надо уметь.

"Может оказаться два потерпевших. При изъятии из машины самое главное безопасность тому, кто оказывает помощь. И второе – правильно достать из машины. То есть, это правильный захват для того, чтобы дополнительно не навредить", – рассказала она.

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После освобождения пострадавшего из авто, нужно сделать непрямой массаж сердца. 100-120 нажатий на грудную клетку помогут снизить внутреннее кровотечение. А если у раненого открытое кровотечение – нужно как можно быстрее его остановить. Для этого в автомобильной аптечке обязательно должен быть жгут, а лучше современный, более удобный турникет. Но самое главное: в комплекте должен быть бинт, промоченный специальным веществом, который за полминуты останавливает любое кровотечение.

"За счет свойств, попадая в источник кровотечения, элементы, которыми пропитана ткань, вступают в контакт с кровью и плюс ускоряется создание сгустка, то есть образование, которое перекрывает кровоток и не дает кровотечению продолжаться", – пояснила автор изобретения Алена Тонкуш.

Критической считают кровопотерю от трех литров. Именно это причина трети смертей на дорогах, говорят в министерстве здравоохранения, и призывают усвоить хотя бы базовые навыки первой помощи.

Напомним, в последние дни Украину потрясла серия резонансных ДТП и генпрокурор Юрий Луценко взял расследования на личный контроль. ГПУ хочет усилить наказание за преступления на дороге и будет инициировать изменения в законы.

Также сайт "Сегодня" писал, как доехать живым в маршрутке ввиду растущей опасности на дорогах Украины. Пассажиры имеют право обращаться к водителю, если чувствуют угрозу своей жизни, либо обращаться в полицию.