Как сдавали пробное ВНО в Украине: эксперимент "Сегодня"

Опоздать нельзя, а креатив сбивает с толку

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Как сдавали пробное ВНО в Украине: эксперимент "Сегодня" Школьная Анна , Александр Перемот , Виталий Андроник , Мария Пирогова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/48e/8b6/5ca48e8b6f3b1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/48e/8b6/5ca48e8b6f3b1.jpg 2019-04-08T04:42:00+03:00 Украина Опоздать нельзя, а креатив сбивает с толку

До старта сессий Внешнего независимого оценивания (ВНО) осталось чуть больше полутора месяцев. Экзамены начнутся уже 21 мая и будут длиться до 12 июля. При этом сама регистрация на ВНО-2019 закончилась еще 25 марта. Правда, участники боевых действий и жители оккупированных территорий еще могут успеть. Регистрация для них будет продолжаться с 3 по 20 мая, график проведения экзаменов появится до 30 апреля, а результаты дополнительной сессии участники получат до 18 июля.

Специально для того, чтобы будущие абитуриенты могли потренироваться перед сдачей экзаменов, в Украине уже несколько лет есть платная возможность пройти пробное ВНО. Стоимость попытки на любом предмете — 138 грн. Журналисты "Сегодня" тоже решили испытать себя и зарегистрировались на пробную. Предварительно каждый из нас выбрал себе предмет, но с оговорками. Например, программист с дипломом Александр Перемот решил принципиально не готовиться к математике, но возлагал большие надежды на шпаргалку, а дипломированная журналистка Анна Школьная накануне теста подсмотрела материалы прошлогодних экзаменов. Корреспондент сайта Виталий Андронник тоже положился на память, а разбираться с задачками по географии отправилась Мария Пирогова, которая имеет диплом филолога по украинскому языку. Результат у всех четверых одинаков — 8 баллов по школьной системе оценивания.

Однако все как один отмечают: без подготовки будет сложно, на сдачу лучше приходить заранее, возможность списать все еще есть, даже несмотря на жесткий контроль наблюдателей, а также стоит готовиться к неожиданным вопросам или задачкам.

Математика: шпаргалка и "груши с коврами"

Справедливости ради стоит отметить, что это мое не первое и даже не второе тестирование. Впервые ВНО я сдавал в Донецке еще в 2008 году, уже будучи студентом. В то время я планировал поступить на факультет журналистики, а тестирование по ключевым предметам впервые стало обязательным. Второй раз я проходил его спустя 4 года, просто чтобы оценить уровень своих знаний. В 2016-м, уже в Киеве, я снова столкнулся с внешним независимым оцениванием. Наконец, в этом году ради журналистского эксперимента я решил пройти тестовое ВНО по математике — в очередной раз проверить свои знания и посмотреть, каким стало оценивание сегодня.

Этап регистрации и оплаты никаких проблем не вызвал. На электронную почту сразу же пришли логин и пароль для входа в личный кабинет, а оттуда уже можно было загрузить квитанцию для оплаты (138 грн за один предмет). Покончив с формальностями еще за месяц до ВНО, я поставил себе напоминание о дне икс, чтобы не забыть о самом тесте, и отложил тему в долгий ящик — я твердо решил не готовиться вообще, а на самом ВНО списать со "шпоры". Вскоре в личный кабинет пришло приглашение с местом тестирования (его можно было выбрать самому), датой и временем проведения (все тесты, кроме украинского языка, сдавались 23 марта).

На пункт сдачи ВНО чуть было не опоздал. Во-первых, застрял в пробке, а во-вторых — хоть в приглашении и был указан дом №6, тестирование проходило в 8-м. На то, чтобы выяснить, куда же на самом деле идти, понадобилось несколько минут, и двери аудитории едва не захлопнулись перед моим носом. Подгоняемый наблюдателями, я наконец добрался до нужного места, и первое, что мне бросилось в глаза, — я был единственный, кто пришел с традиционным паспортом-книжкой. У остальных удостоверением личности была пластиковая карта с чипом, которые начали выдавать всего пару лет назад.

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Уже после того, как двери аудитории окончательно закрылись, начался долгий весьма унылый инструктаж о правилах тестирования. Наблюдатели проверили, все ли на своих местах, раздали бланки с заданиями и ответами, засекли время — стандартно на ВНО отводится три часа. Вскоре оказалось, что задания стали куда проще, чем были три года назад, — проскочив первые 19 тестов за 20 минут, я остановился на задании с интегралами, над которыми нужно было уже подумать. Второй нюанс — в этот раз математика оказалась более "прикладной". Я ожидал больше алгебры с ее традиционными "a", "b" и "c", но уже с третьего пункта появились задачи о яблоках и грушах и даже экономии на коврах. В какой-то момент я даже испугался, что мне не понадобится заранее подготовленная "шпора", но не тут-то было — график котангенса оказался крепким орешком, и под него у меня была заготовка. Убедившись, что один наблюдатель изучает задания, а другой глубоко в смартфоне, я незаметно развернул шпаргалку. Но пользоваться долго ею не смог — в аудитории зашли наблюдатели, которые должны были контролировать, все ли сидят на своих местах. Смахнув подсказку под стол и наступив на нее ногой, я дождался, пока они покинут аудиторию, "уронил" ручку и продолжил спокойно списывать. Все как когда-то на контрольных в школе. Но даже шпаргалка мне не помогла "определить высоту нескольких ромбов по длине их диагоналей, периметрам и углам" — я понял, что нужно было учить. Как оказалось, "ромбы" были только цветочками — следующие задания не оставили мне и шанса. После получаса тщетных попыток вспомнить материал я сдал работу и гордо удалился.

Уже через неделю после теста на сайте Центра оценивания качества образования я смог проверить свой результат. Оказалось, что я набрал 148 баллов из 200. В переводе на школьную систему это 8 баллов. Для сравнения, в 2016-м я сдал ту же математику на 171 балл (10 баллов по школьной системе). Что ж, неплохой результат для выпускника 2006 года.

Не впервой. Умудрился списать прямо во время теста, но срезался на подлых ромбах. Фото: А. Яремчук

География: креатив и "роза"

Я, украинский филолог с дипломом, выбрала географию — предмет не моего профиля, но хотя бы не математика. И это было самое скучное ВНО в моей жизни. Забегая наперед — никто не падал в обморок, не заливал бланк водой, не просил новый, не спрашивал, можно ли пользоваться зеленой пастой вместо черной и даже не пытался списать. Да что там, никто даже не просился в туалет! Чего не скажешь обо мне. Для начала я опоздала на 10 минут. И хотя меня пустили без вопросов, пояснили — на настоящих тестах этот номер не пройдет. Потом оказалось, что нужна черная паста вместо моей синей — этот момент был прописан в приглашении, но я его упустила. К счастью, ручкой поделились кураторы. По протоколу после раздачи бланков и штрихкодов последовало очень долгое и очень нудное зачитывание правил тестирования. Субъективно мне показалось, что оно длилось минут двадцать — если бы я была школьницей, то меня наверняка бы уже разобрала истерика, но нынешних школьников не прошибешь. Уже после теста одна из школьниц призналась мне, что подобные проверки у многих бывали на уроках, а потому сам процесс ВНО почти никого не пугает: больше боятся за пробелы в знаниях. А задания еще те — ни тебе названий столиц мира, ни составления маршрутов из пролива А в пролив Б, ни даже приводящей меня в ужас розы ветров. Зато были вопросы о потенциальном партнере и инвесторе Украины в разработке месторождений нефти и природного газа (это Великобритания, кто не знал), об особенностях районов, где расположены украинские атомные станции (там мало топливных ресурсов) и ареалах распространения в Украине бурого медведя (Закарпатье). На большинство таких вопросов я ответила правильно.

Затруднения вызвали задания по особенностям отдельных территорий: в какой последовательности тундра перетекает в лесотундру, а потом в тайгу и в смешанный лес, а еще какие две реки текут в одном направлении, но впадают в разные океаны (это Амазонка и Янцзы, как выяснилось). Встречался в тестах и креатив от сотрудников УЦОКО: в одном из заданий предлагалось определить пословицу, в которой идет речь о явлении, вызванном действием гравитации (ответ: лавину с гор не удержишь, беде дверь не закроешь). В другом же нужно было назвать по цитате из литературного произведения местность в Украине. Но "горячий дух от каменных яйл" и "ровные линии кустов винограда" четко указывали на Крым.

В итоге я набрала 166 баллов из 200, что соответствует 8 баллам из 12. При том, что, по-моему, тест был не слишком сложным, такой результат не стал неожиданностью — я всегда считала свои знания по географии средними. Думаю, школьники со свежими знаниями даже без подготовки сдадут его лучше меня.

Невозмутимость. Школьники тестов уже не боятся. Фото: А. Искрицкая

История: события в картинках

Когда мне коллеги предложили принять участие в пробном ВНО, предметов на выбор оставалось еще достаточно. Выбирая между английским языком и историей Украины, я все же решила остановиться на последней: все-таки стало безумно интересно узнать, что еще осталось в моей памяти из школьной программы по этому предмету. Ведь в отличие от иностранного языка применять на практике мои познания в этой области приходится не так часто. Чтобы не испортить эксперимент, решила даже не открывать никаких учебников перед тестированием. Правда, за день до пробного экзамена я все же решила перечитать вопросы, а заодно и ответы прошлогодних конкурсов, чтобы хотя бы приблизительно понимать, к чему быть готовой. И оказалось, что спустя 13 лет после получения диплома о среднем образовании в моей голове еще сохранились какие-то даты и факты. Это положение дел меня успокоило, и с радостным настроением я отправилась в одну из школ, которая была указана в приглашении.

Я всегда любила учиться, и сам процесс экзаменации никогда не вызывал у меня паники. Я всегда относилась к нему как к игре-викторине, в которой я должна показать максимальный результат. В этот раз было так же. Получив на руки тетрадь с тестами на 20 листов, я удивилась, что первая часть вопросов была посвящена истории Украины XX и начала XXI века, а о древних временах спрашивали уже во второй части. Большая часть вопросов показалась мне не сильно сложной. Например, когда нужно было определить карту, где указаны территориальные границы УНР на момент ее провозглашения. Или когда стояло задание сопоставить имя исторического персонажа и понятия, с помощью которого можно охарактеризовать его деятельность. Среди известных личностей были Николай Хвылевой (писатель, поэт), Василий Липковский (первый предстоятель Украинской автокефальной православной церкви), Лесь Курбас (актер и режиссер, основатель театра "Березиль") и Александр Шумский (революционер, общественный деятель). Интересными были вопросы без слов, с картинками, где нужно было определить хронологию исторических событий (трагедия на ЧАЭС, Революция на граните, акция "Украина без Кучмы", Революция достоинства). В итоге на 60 вопросов я ответила за 40 минут, хотя сейчас понимаю, что спешить отвечать все-таки не нужно было — из 200 баллов мне удалось набрать 141, что по 12-балльной системе соответствует 8 баллам.

Снова за школьной партой. На 60 вопросов у меня ушло 40 минут. Фото: А. Школьная

Язык и литература: без зубрежки сложно

Можно не готовиться, подумал я, посмотрев программу по украинскому языку и литературе перед регистрацией на пробное тестирование. ВНО я проходил семь лет назад, за это время никаких языковых реформ не было. Я больше переживал, что по литературе могут встретиться незнакомые произведения и писатели. Но, просмотрев список литературы, даже немного расстроился — ничего нового. Все осталось на своих местах: много Шевченко, "Кайдашева сім’я" Нечуй-Левицкого, "Ти знаєш, що ти — людина…" Василия Симоненко, "Тигролови" Багряного и так далее. 16 марта я отправился на пробное ВНО по украинскому языку и литературе без какой-либо подготовки.

"Мы не можем вас пустить. Такие правила, и на пробном ВНО исключений нет. Будете внимательней на настоящем ВНО", — сказали на входе парню, который потерял свое приглашение.

Как он ни показывал на свой паспорт и имя в списке, на тестирование выпускник не попал. В холле все сразу зашуршали по карманам. Паспорт, приглашение, ручка — на всякий случай я тоже проверил, ничего ли не забыл.

Хотя я пришел на тест за 15 минут до начала тестирования, в аудиторию едва успел. Пока дошла очередь до проверки моего паспорта, до начала тестирования оставалось три минуты. На каждой парте — бумажная наклейка с именем, фамилией и номером приглашения. Как только я занял свое место, инструктор начала перечислять правила тестирования: не вставать и не выходить без разрешения, отключить и отложить телефоны, не использовать другие устройства, не разговаривать... Инструктаж, раздача тетрадей с заданиями и бланков ответов заняли 20 минут. На все нам дали три часа. За это время надо ответить на 33 тестовых задания по украинскому языку, на 21 — по литературе, и написать сочинение. Но не успели мы начать, как открылись двери и двое мужчин объявили технологический перерыв. У каждого проверили документы, на тетрадях с заданиями проставили свои подписи. Посреди проверки в горе из верхней одежды зажужжал чей-то телефон. Но разбираться с его хозяином не стали.

"На настоящем ВНО такого не будет, сразу выставят из аудитории", — предупредила куратор и удалилась в конец аудитории.

"А вчора, пишучи спогади про дитинство, про хату, про діда, про сінокіс, один собі в маленькій кімнатоньці сміявся й плакав. Боже мій, скільки ж прекрасного й дорогого було в моєму житті, що ніколи вже не повернеться!".

Знаете, кто писал эти строки? А если с вариантами ответов: А) Юрій Яновський; Б) Олександр Довженко; В) Микола Хвильовий; Д) Остап Вишня.

В 15-ти из 22-х вопросов по украинской литературе надо было сопоставить цитату с героем произведения или его автором. Если часть заданий по украинскому языку можно выполнить, зная правила, то ответы по украинской литературе я ставил наугад — получилось угадать только три задания с цитатами. Был озадачен не я один — участники не скрывали своего возмущения.

"Я не уверен ни в одном ответе по литературе. Особенно смутило задание, где надо установить связь между иллюстрацией и произведением", — рассказал 11-классник Александр Пшеничко.

Важная часть — сочинение. За него можно получить 20 баллов. В сочинении надо привести несколько аргументов, сослаться на примеры из литературы или других видов искусства, дополнить произведение историческими фактами или примерами из жизни. На этом пробном ВНО нам дали тему "Может ли общение онлайн заменить человеку настоящие "живые" отношения".

Пробное ВНО — возможность оценить свои силы. Но нужно понимать, что пробное ВНО отличается от настоящего. Чтобы получить оценку за тестирование, все ответы надо самому перенести в онлайн-форму на сайте УЦОКО. Самому же надо оценивать и свое сочинение по критериям на сайте. Результаты появились в моем кабинете на УЦОКО через неделю: без подготовки я получил 149 баллов из 200. В ­2012-м у меня было 178 баллов, тогда я полгода занимался подготовкой и перечитывал все произведения. В этот раз я полностью провалил задания по литературе. К слову, в этом году оценка ВНО идет в аттестат. Поэтому на сайте оценка за ВНО отображается в 200- и 12-балльной системах. В аттестат бы я получил 8 баллов.

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Напомним, ранее украинец записал композицию для успешной сдачи ВНО. Парень из Черновцов изобрел грамматический реп, чтобы запомнить правильные ударения.

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АВТОРЫ: Школьная Анна , Александр Перемот , Виталий Андроник , Мария Пирогова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.