Как Украина готовится к коронавирусу и сколько учителей сократят в селах: главные новости страны

Все подробности скандального законопроекта о "смене пола с 14 лет", новый "красный день календаря" и что именно выращивают нелегальные фермеры в зоне отчуждения – читайте ТОП-5 новостей Украины уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Зеленский учредил День сопротивления оккупации Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский учредил День сопротивления оккупации Крыма. Об этом он объявил во время выступления на открытии Форума "Age Of Crimea Forum 2020".

"В этот день, ровно шесть лет назад, в Симферополе состоялось самое большое собрание в поддержку целостности и единства нашего государства. Чествуя мужество и героизм всех участников митинга, сегодня мной подписывается указ о Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь. Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля", – сказал Зеленский.

Изоляторы и медпункты: как Украина "готовится" к коронавирусу

На 19 вокзалах в Украине обустроили медпункты с необходимым оборудованием и противоэпидемическими средствами для пассажиров с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". Персоналу уже провели инструктажи, подготовили средства индивидуальной защиты и специальные помещения на вокзалах на случай выявления людей с симптомами респираторных заболеваний.

Медпункты есть на станции Киев-Пассажирский, Чоп, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Коломыя, Сумы, Херсон, Ужгород, Львов, Полтава-Южная, Винница, Жмеринка, Казатин, Николаев, Черновцы, Харьков, Одесса, Днепр, им. Т. Шевченко.

Кроме того, на пяти вокзалах организовали помещение для временной изоляции людей с симптомами респираторных заболеваний. Это вокзалы станций Запорожье-1, Ровно, Тернополь, Фастов и Белая Церковь.

Также "Укрзализныця" закупила 10 тыс. респираторов, 25 тыс. смотровых перчаток и более тысячи защитных очков. Еще закупают антисептики для рук, дезинфицирующие средства и защитные халаты.

Скандальный законопроект о "смене пола с 14 лет": все подробности

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 2684, согласно которому подросткам с 14 лет якобы могутразрешить делать аборты и проводить операции по смене пола без ведома родителей. Суть изменений – в украинское законодательство предлагается ввести термин "подросток", а в существующие законы – несколько основных поправок:

физлица, которые достигли 14 лет, смогут самостоятельно получать полную информацию о своем здоровье, знакомиться с документами, выбирать врача и методы лечения в соответствии с его рекомендациями;

появляется определение, что подросток — это человек от 10 до 18 лет.

Собственно говоря, это и есть все те изменения, о которых сказано в законопроекте и которые наделали шума в информпространстве. Ранее термина "подросток" в украинском законодательстве не было, а все решения за детей (в том числе и насчет их лечения) могли принимать исключительно родители.

Дарина Старовойтова, адвокат и руководитель гражданской практики ЮФ "Горецкий и партнеры", отмечает, что, согласно действующему законодательству, лицо, которое не достигло полной гражданской дееспособности, не может выбирать врача и методы лечения, так как для этого необходимо подтверждение законного представителя.

"Возможность получить информацию о состоянии своего здоровья только после 18 лет не позволяет реализовать другие права в этой сфере: право на согласие на медицинское вмешательство, право на выбор врача и так далее, учитывая неинформированность подростка", — поясняет Старовойтова.

В то же время в законопроекте ничего не сказано ни об абортах, ни о смене пола. Поэтому опасения на сей счет беспочвенны.

В сельских школах сократят тысячи учителей: названы цифры

В середине января 2020-го Верховная Рада приняла закон "О среднем общем образовании", согласно которому, старшеклассники будут обучаться в лицеях, отделенных от начальной и средней школы, а десятки тысяч преподавателей будут сокращены. Сегодня стало известно, сколько именно.

Теперь в лицеях старшеклассники будут получать профильное среднее образование. Однако лицеи смогут создавать только в городах с населением более 50 тыс. человек. При этом в них должно учиться не менее четырех 10-х классов. Создавать лицеи могут только областные советы и городские советы.

Это значит, что в селах и маленьких городах не будет 10-11(12) классов. В лицеи детей и учителей будут подвозить автобусы.

Кроме того, по закону, с этого года санаторные школы-интернаты должны прекратить набор учеников и стать лицеями, сохранив интернатную систему. А с 2024-го они должны работать только как лицеи.

В Профсоюзе работников образования и науки насторожены из-за новшеств. По их данным, в селах насчитывается 9970 старших классов. И под сокращение могут пойти 20 тыс. учителей. Также под сокращение попадут и тысячи учителей 10-11 классов в городах с населением менее 50 тыс. человек.

"С точки зрения развития школьной системы образования создание профильной школы имеет смысл. Создание профильной школы должно повысить качество образования. Но перед этим надо провести прогноз наполняемости классов, планы развития объединенных громад. Однако это не должно делаться немедленно, на вчера, а с расчетом на пять лет. Что касается педагогических кадров, то они у нас распределены очень неравномерно. В одних школах их много, в других – мало. Если предложить учителю подвоз до хорошо укомплектованной школы, с лучшими условиями – я не думаю, что они будут против. Но перераспределение учителей в лицеи должно быть постепенным", – говорит Светлана Олексюк, директор киевской школы № 5 Печерского района, эксперт Реанимационного пакета реформ.

В Чернобыльской зоне обнаружены нелегальные поля

В чернобыльской зоне отчуждения, на загрязненной территории, обнаружили целые поля, на которых незаконно выращивают сельскохозяйственную продукцию. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал Уполномоченный президента по вопросам земельных отношений Роман Лещенко, который ранее развенчал мифы о земельной реформе.

На вопрос, какова судьба земель вокруг Чернобыля, которые за последние три года вызывали множество дискуссий (в частности, там собирались выращивать рапс), чиновник ответил:

"Однозначно будет полный аудит этих земель. Ситуация с ними вышла из-под контроля. Хотим через СМИ передать привет "черным" аграриям, которые работают в первой, второй и третьей зоне отчуждения. С помощью спутниковых систем мы видим, что они выращивают с нарушением всех законодательных норм подсолнечник, кукурузу, сою. Все в тени, расчет – наличкой, весь этот урожай собирают и вывозят. Ни для кого не секрет, что за проволокой, на загрязненной территории, есть сельхозпроизводство. Мы его видим не с помощью правоохранительных органов, а с помощью спутника. Также видим, что вырублена часть лесов, и на этих местах выращивают подсолнечник, кукурузу и сою. Поверьте, до этих черных аграриев мы тоже доберемся. Теневой оборот зерна – это, к сожалению, не только для внутреннего рынка, но и для экспорта. Масштабы теневого оборота колоссальны, поэтому земельная реформа вместе с аграрной и направлены на борьбу с теневыми дельцами. Реформы убьют их деятельность на корню. Ведь они приносят ущерб стране, они являются внутренним офшором".

Как уточнил Лещенко, во время аудита зачастую оказывается, что по документам у этой земли нет хозяев. Таких дельцов могут остановить только аудит земель и определение правового статуса. Кроме того, если взять под жесткий контроль защитные ограждения зоны отчуждения.

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