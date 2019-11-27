Как выглядят разобранные Россией корабли: появились фото

Россияне полностью изувечили все внутри суден, а также имеются несколько пробоин

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В России полностью разграбили корабли, которые недавно вернули Украине – внутри суден все изувечено, выломано, оборвано. На данный момент корабли находятся в непригодном состоянии.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ, передает "Укринформ".

По его словам, после прибытия кораблей в порт Очакова, комплексная комиссия ВМС ВСУ осуществила проверку их технического состояния, наличия вооружения, военного оборудования и материальных ресурсов. Итоги проверки Лоссовский представил на заседании ОБСЕ.

Он отметил, что большинство вооружения на кораблях или отсутствует (стрелковое оружие и боеприпасы, средства связи, материальные средства), или разукомплектованы (морские средства навигации, ракетно-артиллерийское вооружение) и приведены в неработоспособное состояние. Также дипломат сообщил, что на суднах отсутствует навигационное оборудование, личное оружие и боеприпасы, средства связи и наблюдения (за исключением отдельных единиц устаревшего оборудования), средства РХБ защиты, электромеханическое оборудование и другое имущество.

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"Даже туалетные помпы, системы дренажа в туалетных баках, отдельные элементы фекальной системы, бойлеры, большинство плафонов, розеток и ламп были демонтированы. Все оборудование намеренно частично повреждены или демонтирован. Поскольку наземные и бортовые энергосистемы демонтированы, то невозможно обеспечить корабли электроэнергией и проверить работу вооружений и военного оборудования", – сказал Лоссовский и подчеркнул, что на кораблях присутствуют признаки мародерства.

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По его словам, малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск" имеет шесть пробоин в районе ватерлинии и выше нее, а также многочисленные механические повреждения верхней палубы. Буксир "Яны Капу" имеет механические повреждения правого борта. дипломат отметил, что комиссия ВМС Украины пришла к выводу, что судна на данный момент непригодны к использованию.

Как сообщали новости "Сегодня", вечером 20 ноября в порт Очаков вернулась возвращенная Россией Украине техника – катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу". Однако корабли россияне вернули не в полной комплектации, дошло до абсурда – пропали даже унитазы, личные вещи моряков. Помимо этого было снято все вооружение, электроника, боеприпасы. Украинские моряки рассказали о разграбленных россиянами кораблях.

Отметим, что после передачи кораблей, в Украине заявляли, что россияне "выгребли" с них буквально все – от электроники и вплоть до личных вещей моряков. В то же время в ФСБ сделали циничное заявление – россияне считают состояние возвращенных кораблей проблемами самой Украины.

Видео: ФСБ

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