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Какая ситуация с эпидемией в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

27 мая, 09:17

Сергей Мартынец

Украина потихоньку подходит к третьему этапу выхода из карантина

Министр здравоохранения дает онлайн-брифинг относительно эпидемической ситуации в стране. Он сообщит свежие данные о ситуации с зараженными коронавирусом украинцами.

Напомним, на утро 26 мая в Украине было 21 584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 644 летальных, 7 575 пациентов выздоровели. Только за понедельник зафиксировано 339 новых случаев заражений. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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Как известно, в Украине продлили карантин до 22 июня. При этом во время действия карантина, начиная с 22 мая, каждые 10 дней будут следовать новые этапы смягчения ограничений. Но это будет зависеть от эпидемической ситуации в каждой конкретной области. Так, с 23 мая начал ходить общественный транспорт, а с 25-го заработало метро. Стало известно, что разрешат с 1 июня, какие заведения откроются.

А тем временем Максим Степанов отмечал, что за последний месяц в Украине так и не было резкого снижения заболеваемости, наша страна проходит эпидемию в одних и тех же рамках – от 350 до 550 заболевших ежедневно. В свою очередь главный санврач страны Виктор Ляшко заявлял, что в семи областях еще нельзя ослабить карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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эпидемия коронавирус Максим Степанов

Источник: Сегодня

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