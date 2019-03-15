Какой будет 24 украинская экспедиция в Антарктиду: "Хорошо, что в Антарктиду едут сразу две женщины"

Подготовка сопровождалась скандалом из-за дам. Полярники: конфликтов не будет

Оксана Савенко. Уехала в Антарктиду первой — изучать поведение китов. Фото: Facebook/oksana.savenko.

Какой будет 24 украинская экспедиция в Антарктиду: "Хорошо, что в Антарктиду едут сразу две женщины" Игорь Серов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/672/73d/5c867273d095f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/672/73d/5c867273d095f.png 2019-03-15T06:40:00+02:00 Украина Подготовка сопровождалась скандалом из-за дам. Полярники: конфликтов не будет

В конце марта в Антарктиду отправится очередная, уже 24-я по счету, украинская научная экспедиция. И впервые за последние 22 года вместе с десятью мужчинами на целый год едут две женщины — исследователь-биолог Оксана Савенко и врач Наталья Бабий. В гости к пингвинам, ставшим уже ручными, многие из полярников едут в четвертый раз.

Отголоски скандала

Как узнали "Сегодня", еще на этапе отбора кандидатов в экспедицию в Антарктиду наличие среди претендентов дам послужило поводом для скандалов.

"Жены некоторых кандидатов в штыки восприняли тот факт, что вместе с их мужьями целый год будут жить и работать две женщины. В итоге эти некоторые даже отказались участвовать, чтобы не портить отношения в семье. В Антарктиду отправятся те, в чьих семьях восприняли отъезд мужа нормально, — рассказали нам наши источники в центре подготовки экспедиции. — Кстати, одна из полярниц, 46-летняя Наталья Бабий, замужем, но, по ее словам, муж без проблем ее отпускает в экспедицию. На первый взгляд, команда очень слаженная, готова к сотрудничеству".

А вот 37-летняя биолог Оксана Савенко уже несколько недель находится в Антарктиде. Поехать ранее остальных она была вынуждена из-за того, что этого требует специфика ее исследований. Несмотря на то что Оксана находится в Антарктиде, "Сегодня" нашли возможность пообщаться с ней.

"Я поехала на станцию изучать жизнь морских млекопитающих. Накопление данных позволит оценить долгосрочные тенденции в динамике популяций животных и определить, как изменения климата влияют на их состояние, — говорит Оксана. — Также мы планируем взять образцы для популяционно-генетических исследований, узнать об уровне загрязненности тканей морских животных и многое другое. Исследования жизни китов и тюленей станут нашим вкладом в копилку знаний о морской экосистеме Антарктиды".

По ее словам, чего-то необыкновенного в участии женщин в экспедиции в Антарктиду она не усматривает.

"Участие женщин в полярных экспедициях должно стать нормой. Жаль, что так много лет понадобилось для урегулирования этого вопроса. Да, не исключено, что зимовка в смешанных коллективах действительно несет риски для некоторых семей, но не считаю это поводом запрещать женщинам работать на станции", — говорит Оксана Савенко.

Начальник нынешней экспедиции Игорь Дикий также отмечает, что доволен таким составом команды.

"На антарктических станциях других стран женщины были и есть. Теперь будут и на украинской", — говорит он.

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В былые времена

"Сегодня" разыскали Николая Старинца — бывшего заместителя начальника украинской станции, при котором в далеком 1997 году на станции вместе с зимовщиками были сразу четыре женщины! Как ранее писала "Сегодня", после той экспедиции Украина на долгие годы напрочь отказалась отправлять женщин в Антарктиду. Четких причин никто из полярников до сих пор не называет, о той экспедиции лишь ходят мифы, что, мол, были конфликты из-за уроженки Броваров, привлекательной блондинки Галины Колотницкой. Она позже стала известна как медсестра и якобы даже любовница бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Николай Старинец говорит, что присутствие женщин будет держать мужскую часть экспедиции в тонусе.

"Это как минимум бытовая дисциплина. Мужчины из уважения к дамам будут надевать штаны, а не дефилировать по станции ночью, извините, в одних трусах! Мы зимовали с четырьмя женщинами и знаем, что у женщин была своя "группировочка", а у нас своя. Никаких конфликтов не было, потому что каждый был занят своим делом. Тяжело ли женщинам на станции? В чем-то да, но тяжелые физические работы мы брали на себя. Да и самим женщинам будет чуть легче. Они смогут друг с дружкой посоветоваться, поддержать друг друга. Думаю, что у их родственников нет повода переживать", — говорит Николай Поликарпович.

На днях команда полярников прошла обучение — они тренировались работать и спасать друг друга в экстремальных ситуациях. Например, во время пожара на полярной станции. Учения проходили на базе одного из институтов НАН Украины в селе Мартовое Харьковской области.

Полярники. Перед поездкой на юг тренировались тушить пожары. Фото: Facebook/AntarcticCenter

Напомним, ранее стало известно, что украинские ученые начали исследование Антарктиды из космоса. В Украине думают над созданием карты Антарктиды на основе космических снимков в пространственно-временной динамике.

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АВТОР: Игорь Серов Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.