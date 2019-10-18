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Что скрывают за колючей проволокой Зоны отчуждения: спецрепортаж "По следам тайны Чернобыля"

18 октября, 11:35

Бывший работник зоны отчуждения эксклюзивно раскрыл подробности чернобыльского промысла

На канале "Украина" вышел сенсационный специальный репортаж-расследование "По следам тайны Чернобыля". В первой части программы журналисты рассказывают о том, что нужно знать, прежде чем ехать в Зону отчуждения.

Авторы специального репортажа попытались выяснить, что скрывают за колючей проволокой Зоны отчуждения, и как на этом зарабатывают.

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Эксклюзивно для проекта "По следам" человек, который когда-то работал в Зоне отчуждения, раскрыл тайные подробности чернобыльского промысла.

Журналисты программы также пытались увидеть сталкеров, которые проникают в чернобыльскую зону. Вместе с полицейскими корреспонденты вышли в рейд по лесным зарослям. Кого удалось поймать в сердце радиационного заповедника? Об этом смотрите в программе "По следам тайны Чернобыля".

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Что скрывают за колючей проволокой Зоны отчуждения: спецрепортаж "По следам тайны Чернобыля"

Также из специального репортажа зритель узнает неизвестные факты о местах съемок американского сериала о Чернобыле. Его снимали не только в Украине, но и в Литве.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в зоне ЧАЭС были задержаны трое любителей экстрима, которые проникли туда с целью туризма. На нарушителей составили админпротоколы.

Также мы писали о том, как в зоне ЧАЭС полыхали масштабные пожары. Полиция установила возможную подозреваемую в поджоге Чернобыльской зоны. Как уточнили копы, женщина подожгла траву, чтобы отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после перешел на Чернобыльскую зону.

Смотрите в сюжете, как спасатели тушат пожары в Чернобыльской зоне:

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Источник: Сегодня

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