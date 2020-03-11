Запретят очереди возле обменников: украинцы с юмором обсуждают введение карантина

Решение Кабинета министров о введении карантинаиз-за угрозы распространения коронавируса стало главной темой обсуждения в социальных сетях.
Многие пользователи не понимают причин таких мер, учитывая, что в стране зафиксирован лишь один случай инфицирования COVID-19.
Так, бывший народный депутат Виталий Чепинога сравнил нынешний карантин с тем, который объявляли во времена его детства, в советское время.
В свою очередь, пользователь Facebook Татьяна Урбанская, комментируя отмену сеансов в кинотеатров, спортивных мероприятий и массовых развлечений, в том числе и концертов, предположила, что из развлечений украинцам останутся только заседания Верховной Рады.
Не обошли вниманием и курьеров службы доставки, которые могут "озолотиться", доставляя киевлянам продукты.
Напомним, ранее в Броварах начали дезинфицировать улицы.
А в Киевской городской государственной администрации опубликовали полный список ограничительных мер, которые будут введены в столице.
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