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Карантин нельзя смягчать в восьми областях: в Минздраве опубликовали новые данные

19 июля, 13:56

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Две области не соответствуют сразу двум критериям

Количество зараженных коронавирусом в Украине продолжает увеличиваться. По состоянию на 19 июля восемь областей не готовы ослабить карантин. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

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Ограничения нельзя ослаблять в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях. Эти области не соответствуют требованиям Минздрава.

Так, динамика выявления больных слишком высокая в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской и Харьковской областях. А в Волынской, Львовской и Харьковской областях – большой коэффициент выявления случаев COVID-19.

Согласно опубликованным данным, в Черниговской области проводят мало тестирований, а Закарпатская область не соответствует показателю загруженности коек в больницах.

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Кроме того, среди всех областей Львовская и Харьковская не соответствуют сразу двум показателям.

Напомним, Кабинет министров ужесточил наказание за нарушение карантина.

Кроме того, ранее во Всемирной организации здравоохранения объяснили вспышку коронавируса в Украине . За нарушение карантина предприятиям и организациям грозит штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 400 до 5100 грн).

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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карантин Минздрав коронавирус

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