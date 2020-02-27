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Карантин в Новых Санжарах: новые результаты анализов на коронавирус

27 февраля, 19:50

Станислав Кожемякин

Всех, кто находится на обсервации, опять проанализировали на наличие инфекции

Очередное исследование анализов украинцев и иностранцев, эвакуированных из Китая в Полтавскую область, а также у персонала, который находится с ними на обсервации, не дало ни одной позитивной реакции на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом 27 февраля на своей странице в Facebook сообщил специальный корреспондент "Сегодня" Александр Махов.

"По результатам анализов, у всех 103 человек, находящихся в медцентре Нацгвардии на обсервации – коронавируса не обнаружено. Кашля, насморка, температуры тоже ни у кого нет", – утверждает он.

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По словам журналиста, 29 февраля и 1 марта планируется повторный сбор материалов для анализов и, если ни у кого также не обнаружат коронавирус, то 4 либо 5 марта все кто, находится на обсервации в пансионате "Новые Санжары", сможет ее покинуть.

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Напомним, что Александр Махов – единственный представитель СМИ, который вылетел вместе со спасательной миссией в Китай,откуда наш самолет эвакуировал граждан Украины и иностранцев. И сейчас вместе с ними находится в Новых Санжарах, где 26 февраля отметили экватор обсервации.

Но пока они ждут, когда их выпустят, некоторые украинцы дожидаются момента, чтоб попасть домой. Среди них оказалась и 25-летняя Алина Аврамчук, которую не пустили на самолет из Уханя. Она попросила у президента Владимира Зеленского помощи в процессе ее эвакуации.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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эвакуация карантин Новые Санжары Полтавская область коронавирус

Источник: Сегодня

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