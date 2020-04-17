Карантин в Украине продлят до середины мая – источник

Отмены всеукраинского карантина, введенного до 24 апреля в связи с угрозой эпидемии коронавируса , в конце следующей недели не будет.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал сотрудник одной из служб, работа которой координируется через высшее руководство Минздрава.

"Будет продление (карантина. – Ред .) до средины мая. Потом ослабят для некоторых групп населения, чтобы окончательно не упала экономика. Ослабления будут для тех, кто работает. Для людей из группы риска ограничения останутся", – говорит источник издания.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что если после Пасхи не будет всплеска заболеваемости, то определенные смягчения уже могут произойти в конце апреля . Если всплеск произойдет, то смягчения автоматически передвинутся на период после майских праздников.

Реклама

Также писалось, что вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что премьер Денис Шмыгаль дал команду каждому министерству проработать четкий план выхода страны из карантина.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама