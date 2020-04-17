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Карантин в Украине продлят до середины мая – источник

17 апреля, 20:18

Виталий Андроник , Игорь Тимофеев

Ослабление карантина затронет только работающих граждан

Отмены всеукраинского карантина, введенного до 24 апреля в связи с угрозой эпидемии коронавируса , в конце следующей недели не будет.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал сотрудник одной из служб, работа которой координируется через высшее руководство Минздрава.

"Будет продление (карантина. – Ред .) до средины мая. Потом ослабят для некоторых групп населения, чтобы окончательно не упала экономика. Ослабления будут для тех, кто работает. Для людей из группы риска ограничения останутся", – говорит источник издания.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что если после Пасхи не будет всплеска заболеваемости, то определенные смягчения уже могут произойти в конце апреля . Если всплеск произойдет, то смягчения автоматически передвинутся на период после майских праздников.

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Также писалось, что вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что премьер Денис Шмыгаль дал команду каждому министерству проработать четкий план выхода страны из карантина.

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карантин Пасха отмена продление коронавирус

Источник: Сегодня

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