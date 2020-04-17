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Минздрав готовит заявление по карантину: что известно смягчении или продлении

17 апреля, 19:18

Игорь Серов, Игорь Тимофеев

После 24 апреля может быть пересмотрен формат карантина на объектах критической инфраструктуры

Во вторник, 21 апреля, Минздрав сделает важное заявление о том, каким будет карантин в ближайшее время . Об этом сайту "Сегодня" сообщили источники в ведомстве.

Как выяснили журналисты издания от своих источников в разных ведомствах, в ближайшие дни со стороны Минздрава готовится заявление о дальнейших мерах, связанных с карантином.

"Обо всем расскажут в Минздраве. Но при этом посыл остается таким: если после Пасхи не будет всплеска заболеваемости, то определенные смягчения уже могут произойти в конце апреля. Если всплеск произойдет, то смягчения автоматически передвинутся на период после майских праздников", – рассказал наш собеседник в МВД.

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"Пока что мы ежедневно видим прирост случаев заболеваемости, – говорит наш источник в Минздраве. – У нас пока даже нет того, чтобы прирост был на одном уровне. Постоянный прирост не дает возможности останавливать карантин. Вероятнее всего, что уже вскоре наше руководство заявит о продлении как минимум до 9 мая. Это произойдет еще и по той причине, потому что много людей находятся в обсервации и самообсервации. Если отменить 24 апреля карантин, то за счет массовых скоплений на первомайские праздники произойдет массовое заражение. В то же время есть понимание того, что карантин на объектах критической инфраструктуры приводит к тяжелым последствиям. Поэтому после 24 апреля может быть пересмотрен формат карантина на таких объектах. То есть, ослабление здесь возможно".

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Официально в Минздраве на наш вопрос о том, готовится ли заявление о продлении карантина в ближайшие дни, ответили уклончиво.

"О карантине я буду говорить во вторник", – сказал нам главный санитарный врач Украины, замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

Напомним, Госпродпотребслужба дала прогноз, когда в Киеве может закончиться карантин .

Также писалось, что вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что премьер Денис Шмыгаль дал команду каждому министерству проработать четкий план выхода страны из карантина.

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карантин Минздрав продление Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

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