Карантин в Украине: в каких областях нельзя смягчать меры

В Украине растет число зараженных коронавирусом – из-за этого к ослаблению карантина не готовы Киев и четыре области. Об этом сообщили Министерстве здравоохранения Украины.
Эти регионы не отвечают необходимым критериям для смягчения противоэпидемических мер. В "черный" список входят:
- Киев
- Волынская область
- Львовская область
- Ровенская область
- Черновицкая область
Именно в этих регионах сохраняется высокая инцидентность заражений, сильно загружены больницы и есть проблемы с ПЦР-тестированием на коронавирус.
Напомним, согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 7 июня в стране зафиксировано 26 999 случаев заболевания COVID-19. 12 054 человека выздоровели (в том числе 2685 медработников), 788 – умерли (39 медиков). Всего в Украине 403 551 образец исследован методом ПЦР и 33 826 образцов – методом ИФА.
Также мы сообщали, что украинцев начали тестировать на иммунитет к коронавирусу. Министр здравоохранения Максим Степанов уже сообщил о первых результатах ИФА-тестирования в стране.
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