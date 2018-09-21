Климкин о паспортном скандале: Выдача венгерских паспортов – вызов для нацбезопасности

Массовая выдача венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области угрожает национальной безопасности Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя новый паспортный скандал и соответствующее видео из венгерского дипломатического представительства на Закарпатье.

"Выдача венгерских паспортов гражданам Украины в Закарпатье запрещена Венской конвенцией о консульских сношениях. Это – серьезный призыв к нарушению законодательства Украины и вызов нашей национальной безопасности", – цитирует министра пресс-служба МИД Украины в Twitter.

Также, по словам главы украинского внешнеполитического ведомства, проблемой на скандальном видео Генконсульства Венгрии в Берегово является не только раздача гражданства, а "призыв скрыть это от Украины".

Министр также добавил, что, "кажется, меня кое-кто в Украине и за рубежом ослышался… Есть, о чем говорить, и мы будем действовать!".

"Рано или поздно мы с венграми найдем общий язык, главное это – люди, и мы должны думать о них. На Закарпатье должно быть больше Украины!", – сказал Климкин.

Напомним, ранее стало известно, что в консульстве Венгрии в Берегово гражданам Украины выдают венгерские паспорта, а сама процедура сопровождается торжествами в честь получения второго гражданства и инструкциями – не сообщать о получении документов украинской власти.

Консульство Венгрии в городе Берегово и венгерское посольство официально ситуацию пока никак не прокомментировали.

Также мы писали, что на Закарпатье выдано более 100 тысяч венгерских паспортов. Граждане Украины получали эти документы в основном до момента вступления в силу безвизового режима, привлекательность документов Венгрии была практичной.

Ранее посол Украины при НАТО Вадим Пристайко заявлял, что Венгрия говорит с Украиной языком ультиматумов.