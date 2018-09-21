Климкин о паспортном скандале: Выдача венгерских паспортов – вызов для нацбезопасности

Сегодня, 10:20

Глава МИД Украины заявил, что Генконсульство в Берегово нарушило дипломатические договоренности

Фото: All The World
Фото: All The World

Массовая выдача венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области угрожает национальной безопасности Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя новый паспортный скандал и соответствующее видео из венгерского дипломатического представительства на Закарпатье.

"Выдача венгерских паспортов гражданам Украины в Закарпатье запрещена Венской конвенцией о консульских сношениях. Это – серьезный призыв к нарушению законодательства Украины и вызов нашей национальной безопасности", – цитирует министра пресс-служба МИД Украины в Twitter.

Также, по словам главы украинского внешнеполитического ведомства, проблемой на скандальном видео Генконсульства Венгрии в Берегово является не только раздача гражданства, а "призыв скрыть это от Украины".

Министр также добавил, что, "кажется, меня кое-кто в Украине и за рубежом ослышался… Есть, о чем говорить, и мы будем действовать!".

"Рано или поздно мы с венграми найдем общий язык, главное это – люди, и мы должны думать о них. На Закарпатье должно быть больше Украины!", – сказал Климкин.

56_04

57_01

Напомним, ранее стало известно, что в консульстве Венгрии в Берегово гражданам Украины выдают венгерские паспорта, а сама процедура сопровождается торжествами в честь получения второго гражданства и инструкциями – не сообщать о получении документов украинской власти.

Консульство Венгрии в городе Берегово и венгерское посольство официально ситуацию пока никак не прокомментировали.

Также мы писали, что на Закарпатье выдано более 100 тысяч венгерских паспортов. Граждане Украины получали эти документы в основном до момента вступления в силу безвизового режима, привлекательность документов Венгрии была практичной.

Ранее посол Украины при НАТО Вадим Пристайко заявлял, что Венгрия говорит с Украиной языком ультиматумов.
видео, Венгрия, мид, Закарпатье, скандал, власти, выдача, Климкин, Берегово, МИД Украины

Вы сейчас просматриваете новость "Климкин о паспортном скандале: Выдача венгерских паспортов – вызов для нацбезопасности". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Фото: Flickr

Венгрия угрожает замедлить евроинтеграцию Украины

Вчера, 16:01

Министр Петер Сийярто обвинил Киев в "дискриминационных" действиях украинской власти в отношении закарпатских венгров и попытках их запугать

Политика

Фото: pixabay

Угроза для Европы: влияние Москвы на Венгрию растет – МИД Украины

21 Апреля, 16:59

Для Венгрии Украина в НАТО более выгодна, нежели наоборот 
Загрузка...

Политика

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: AFP

Конфликт Венгрии и Украины: Сийярто сделал заявление

1 Сентября, 12:26

Для правительства Венгрии очень важно развитие Закарпатья, отметил министр иностранных дел Петер Сийярто

Политика

Павле Климкин. Фото: GETTY

"Нас хорошо услышали": Климкин сообщил важную новость о переговорах с Венгрией

31 Августа, 11:15

Венгерская сторона согласилась поменять название должности уполномоченного по Закарпатью
Загрузка...