Ко Дню Независимости Украины мы выяснили, чем богата наша страна: инфографика

Упало количество кинотеатров, зато выросло количество стран, в которые можно улететь без виз

/ Фото: Pixabay

28 лет назад Украины стала независимой. В канун праздника мы вспоминали, какой была Украина 90-х. Конечно, с тех пор жизнь очень сильно изменилась. Цена "горилки" почти "синхронизировалась" с курсом доллара, резко уменьшилось число кинотеатров, зато путешествовать по миру стало легко.

/ Фото: Сегодня

/ Фото: Сегодня

/ Фото: Сегодня

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/ Фото: Сегодня

/ Фото: Сегодня

/ Фото: Сегодня

/ Фото: Сегодня

/ Фото: Сегодня

Новости "Сегодня" поставили перед собой амбициозную задачу – установить рекорд Украины ко Дню государственного флага и Дню Независимости.

Съемочные группы "Сегодня" одновременно поднимут сине-желтые флаги в шести крайних точках Украины: на востоке и западе, на юге и севере, на самой высокой и самой низкой отметках. Эксперты зафиксируют собственный рекорд "Сегодня".

Направление поездок съемочные группы разыграли путем жеребьевки.

Кроме того, к 28-й годовщине независимости Украины "Сегодня" подготовили масштабный спецпроект "Формула Независимости".

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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