Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

Ко Дню Независимости Украины мы выяснили, чем богата наша страна: инфографика

24 августа, 06:40

Илья Требор, Галина Панченко

Упало количество кинотеатров, зато выросло количество стран, в которые можно улететь без виз

/ Фото: Pixabay

28 лет назад Украины стала независимой. В канун праздника мы вспоминали, какой была Украина 90-х. Конечно, с тех пор жизнь очень сильно изменилась. Цена "горилки" почти "синхронизировалась" с курсом доллара, резко уменьшилось число кинотеатров, зато путешествовать по миру стало легко.

/ Фото: Сегодня

/ Фото: Сегодня

/ Фото: Сегодня

Реклама

/ Фото: Сегодня

/ Фото: Сегодня

В тренде
Боевики на Донбассе снизили число обстрелов: в штабе ООС рассказали, где было "жарко"
Фото: Facebook Оперативного командования "Восток" ВСУ

/ Фото: Сегодня

/ Фото: Сегодня

/ Фото: Сегодня

Новости "Сегодня" поставили перед собой амбициозную задачу – установить рекорд Украины ко Дню государственного флага и Дню Независимости.

Съемочные группы "Сегодня" одновременно поднимут сине-желтые флаги в шести крайних точках Украины: на востоке и западе, на юге и севере, на самой высокой и самой низкой отметках. Эксперты зафиксируют собственный рекорд "Сегодня".

Направление поездок съемочные группы разыграли путем жеребьевки.

Кроме того, к 28-й годовщине независимости Украины "Сегодня" подготовили масштабный спецпроект "Формула Независимости".

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

День Независимости День Независимости 2019

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Доллар взял реванш: гривня упала на межбанке
Доллар взял реванш: гривня упала на межбанкеФинансы
В Кабмине озвучили
В Кабмине озвучили "планку" минимальной зарплаты на 2020 годЭкономика
Газ на зиму по летней цене: в
Газ на зиму по летней цене: в "Нафтогазе" объяснили, для кого ввели новую услугуЭкономика
День Независимости: как Украина отмечает праздник
День Независимости: как Украина отмечает праздникУкраина
Появилось новое видео масштабного пожара на складе
Появилось новое видео масштабного пожара на складе "Новой почты" в ПолтавеДругие регионы
"Украинцам не обращаться": ресторан в Польше попал в расистский скандалЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...