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Кочующие дожди со снегом, но тепло: прогноз погоды до конца недели

11 февраля, 16:28

В Украине теплую погоду будут подмачивать мокрый снег с дождями

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash

В Украину вернутся снег и дожди, но они будут кочевать из одного региона в другой. А температура воздуха тем временем будет плюсовой, местами до +9. Лишь ночью в некоторые дни будут небольшие морозы, сообщает Укргидрометцентр.

Так, в среду, 12 февраля, осадки будут практически везде, за исключением части юга и запада страны. Синоптики обещают завтра мокрый снег с дождем. Температура днем в среднем 2-4 градуса тепла, на юге до +9. Ночью от -1 до +2. В Киеве мокрый снег с дождем и до +5.

В четверг, 13 февраля, осадки покинут практически всю территорию страны – немного будет снежить в восточных и северных областях. Температура воздуха останется на уровне вторника, разве что ночью похолодает до -4. В Киеве все те же 3+5 тепла, но будет сухо.

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В пятницу, 14 февраля, осадки с востока перекочуют на запад страны – там мокрый снег с дождем. Температура 3-5 тепла, на юге 6-8. Ночью 2-4 градуса мороза. В Киеве без осадков и до +5.

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В субботу, 15 февраля, на западе и востоке сухо, а в центре снег, на юге – дождь. Температура воздуха останется примерно на прежнем уровне. В Киеве синоптики обещают снег и 1-3 градуса тепла.

В воскресенье, 16 февраля, осадки прекратятся во всех областях, хотя центр и север Украины накроет облачность. На западе потеплеет до +8, на востоке будет прохладней всего – 1-3 тепла и ночью до -6. В столице в последний день недели 3-5 тепла и облачно.

Новости "Сегодня" показывали фото и видео после нового снегопада в Днепре. Утром 11 февраля люди проснулись в заснеженном городе, а коммунальщики полным ходом чистили дороги.

А тем временем настоящую весну в Украине ждут раньше обычного. Синоптики обещают очень теплую погоду уже в начале марта, причем столбики термометров будут доходить почти до +20.

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Источник: Сегодня

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