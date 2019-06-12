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Спасительные тучи и дожди: синоптики уточнили прогноз до конца недели

12 июня, 15:56

По данным метеорологов, в течение ближайших дней по Украине пройдет полоса дождей, остудив изнуренную зноем землю

Фото: Сегодня

Синоптики предупреждают, что ближе к выходным солнцепек усилится, но в четверг будет переменная облачность, что несколько смягчит жару и, начиная с четверга, 13 июня, локальные дожди с грозами пройдут на севере, западе, в центре и даже на юге страны. На дневной температуре воздуха это сильно не скажется, но зато ночью температура будет опускаться на 10-12 градусов. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, в четверг, 13 июня, по всей территории страны ожидается конвективная облачность. А дожди прогнозируют на Прикарпатье, Буковине и на северо-востоке Украины. Температура воздуха днем на всей территории страны будет практически одинаковой и воздух прогреется до +32-34 градусов.

В пятницу, 14 июня, дождей не прогнозируют, но будет достаточно облачно. Уже ночью в пятницу температура воздуха опустится местами до + 17, но днем все так же по всей стране будет жарко – до +32-33.

В субботу, 15 июня, с западных областей через юг, центр и к северу страны протянется полоса спасительных дождей. И хотя температура прогнозируется все так же достаточно высокая, до +32 градусов, ночью будет прохладнее и местами +17-18. Юго-востоку повезет меньше, там дождей не прогнозируют, но обещают облачную "заслонку" от солнцепека.

В воскресенье, 16 июня, дожди прогнозируют лишь в западных регионах страны. На остальной территории без осадков, но будет облачно. Дневной зной все также никуда не уйдет, а вот ночью будет очень комфортно – до +17-19 градусов.

Напомним, в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского сообщили о первом самом жарком дне лета. Согласно наблюдениям, максимальная температура воздуха в столице 10 июня впервые этим летом достигла + 30,8 °С.

Из-за сильной жары в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Тег синоптики, температура воздуха, дожди, облачность, гидрометцентр, зной, солнцепек

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