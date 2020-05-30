Когда в Украину придет потепление: синоптик дала прогноз

Последний день весны в этом году будет дождливым

В ближайшие дни в Украине будет все так же дождливо и прохладно, а теплая погода будет возвращаться в страну только с 3-4 июня. Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталия Диденко.

Из-за циклона Izolde, который сейчас царит над Украиной, в последний день весны дожди различной интенсивности пройдут в большинстве регионов страны.

Реклама

"Немного растянет в воскресенье облака на севере, через Черкасскую в Одесскую область – можно прогуляться, но не без зонта", – отметила синоптик.

Температура воздуха, по ее словам, установится на уровне 16-20 градусов тепла. Немного теплее будет на юге и востоке – тут ожидаются 22 градуса тепла. Прохладнее всего будет в западных областях – 12-16 градусов тепла.

"Понедельник-вторник будут даже холодноватыми, а уже с 3-4 июня начнет просыпаться синоптическая совесть у атмосферы – ожидается ощутимое потепление", – сообщила Диденко.

В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 30 мая и последние данные о карантине

Реклама

Также она рассказала, чего ждать завтра от погоды в Киеве. В столице 31 мая будет преобладать влажная воздушная масса, но дождей станет меньше. Температура воздуха будет колебаться около 16 градусов тепла.

Напомним, в Украине из-за дождей и сильного ветра 30 мая без электроснабжения остались 53 населенных пункта. Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Также ранее мы публиковали прогноз погоды в Украине на весь 2020 год.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама