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Когда в Украину вернется хорошая погода: синоптики дали прогноз

29 июня, 13:14

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

В ближайшие сутки страну накроют дожди

В Украину после длительных дождей и гроз понемногу возвращается сухая и жаркая погода. Чего ждать украинцам в ближайшие дни – рассказали в Украинском гидрометцентре.

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30 июня. Ночью в западных областях ожидаются дожди, местами грозы. Сильнее всего осадки будут на Закарпатье, Карпатах и Прикарпатье. Днем же в северных, центральных и южных областях синоптики прогнозируют кратковременные грозовые дожди. Также местами будут град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории осадков не ожидается.

Температура ночью установится на уровне 15-20 градусов тепла, днем – 24-29 градусов тепла. Еще жарче днем будет в южных и восточных областях – тут прогреет до 30-34 градусов тепла.

1 июля. В большинстве областей страны будет сухо. Кратковременный дождь и гроза ожидаются на Левобережье. Там в отдельных районах синоптики прогнозируют град и шквалы 15-20 м/с.

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Ветер будет переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью установится на уровне 14-19 градусов тепла. Днем синоптики прогнозируют 25-30 градусов тепла. Жарче всего будет на юге – 29-34 градусов тепла.

Напомним, в последние дни сильные дожди привели к масштабным паводкам в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.

Ранее потоп на западе Украины показали с высоты птичьего полета.

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