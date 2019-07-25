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Комфортная температура и грозы: синоптики уточнили, где пройдут дожди

25 июля, 09:12

Сегодня не ожидается ни сильной жары, ни похолодания, но в ряде областей будет мокро

Фото: Андрей Пындык, Сегодня

Пока весь континент изнывает от жары, 25 июля самая комфортная погода в Европе будет в Украине. Половину территории страны накроют дожди с грозами, а температура воздуха будет колебаться от 23 до 29 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях сегодня без осадков и температура воздуха 24-27 градусов, на Закарпатье до +28.

В центральных, северных и восточных областях будут приятные 23-26 градусов, но дожди пройдут почти везде, за исключением Винницкой области. В Киеве 23-25 градусов и гроза.

Жарче всего будет на юге – до +29, а дожди пройдут только в Запорожской и Херсонской областях.

Как сообщали новости "Сегодня", на весь август стоит ожидать настоящего лета. Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала о погоде до конца лета.

А пока в Украине приятная теплая погода, в тропиках Южной Америки неожиданно выпал снег. Хоть сейчас в Боливии и зима, снег для этой страны все же является аномалией.


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Тег погода, дождь, синоптики, прогноз погоды, гроза

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Сегодня

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