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Самая комфортная погода в Европе: синоптик уточнила прогноз по Украине

24 июля, 13:23

Пока на всем континенте европейцы страдают от аномальной жары, на территории Украины дожди и приятная температура

Фото: Андрей Пындык, Сегодня

На Европу уже надвигается аномально жаркая погода, и Украина 25 июля станет чуть ли на самым прохладным местом на континенте. На территории нашей страны в большинстве областей пройдут дожди, но будет комфортная температура. Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, западная Европа едва ли будет дышать от сильной жары, на юге и в центре континента также жара, даже в северных Финляндии и Швеции температура воздуха будет достигать +28 и выше градусов, а во Франции местами за 40 градусов.

"У нас практически идеальная погода – периодические дожди и умеренное тепло … В четверг в Украине кратковременные грозовые дожди пройдут на севере, востоке, в центре. На западе дожди ожидаются локальными и незначительные. В южной части Украины завтра предполагается сухая солнечная погода. Температура воздуха днем ​​в четверг будет колебаться в пределах 22-26 градусов, на юге 25-29 градусов", – написала Диденко.

Синоптики отметила, что в Киеве в четверг вероятный кратковременный дождь и гроза, скорее всего днем. Температура воздуха в течение дня достигнет +25 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", на весь август стоит ожидать настоящего лета. Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала о погоде до конца лета.

А пока в Украине потепление, в тропиках Южной Америки неожиданно выпал снег. Хоть сейчас в Боливии и зима, снег для этой страны все же является аномалией.


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Тег погода, дождь, диденко, прогноз погоды, синоптик

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Сегодня

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