Кабмин утвердил компенсации для семей погибших в Иране украинцев

Единовременная материальная помощь от государства из резервного фонда будет предоставлена до получения страховых выплат

Фото: facebook.com/pg/PMHoncharuk

Государство окажет всестороннюю поддержку, в том числе юридическую и финансовую, родным и близким погибших в авиакатастрофе в Иране. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство в течение недели выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 тысяч гривен помощи. Единовременная материальная помощь от государства из резервного фонда будет предоставлена до получения семьями всех страховых выплат", – написал он.

Гончарук заявил, что Кабмин проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией.

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"Для каждой семьи погибшего украинца предусмотрены выплаты в размере 250 000 СПЗ (специальные права заимствований), что составляет примерно 345 000 долларов. Также Украина настаивает на компенсациях от правительства Ирана через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции", – говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что все причастные к крушению самолета Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране должны быть привлечены к ответственности.

Как известно, самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины.

Изначально Иран всячески отрицал версию о причастности иранских ПВО к крушению, но 11 января министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хоссейн Салами принес свои извинения за поражение украинского самолета МАУ вблизи Тегерана.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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