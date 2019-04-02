Конфликт на Донбассе не жалеет даже детей: как Фонд Рината Ахметова спасает малышей, пострадавших от мин

Фонд Рината Ахметова помогает малышам и подросткам, пострадавшим от обстрелов и взрывов

Опасность. Ребенок может наткнуться на мину в любом месте. Фото: fdu.org.ua

Конфликт на Донбассе не жалеет даже детей: как Фонд Рината Ахметова спасает малышей, пострадавших от мин Станислав Донец //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/22f/6c2/5ca22f6c2cd5a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/22f/6c2/5ca22f6c2cd5a.png 2019-04-02T07:12:00+03:00 Украина Фонд Рината Ахметова помогает малышам и подросткам, пострадавшим от обстрелов и взрывов

Ежегодно 4 апреля отмечается Международный день просвещения по вопросам минной опасности. К сожалению, Донбасс уже пятый год имеет к этому дню прямое отношение — регион признан одной из самых загрязненных минами территорий в ми­­ре. По данным ООН, в Украине про­­изошло больше инцидентов, связанных с противотанковыми минами, чем в любой другой стране.

"Миллионы людей ощущают на себе сложные гуманитарные последствия активного вооруженного конфликта на востоке Украины. Гражданские лица регулярно подвергаются риску обстрелов. С начала конфликта погибли около 3000 мирных жителей и около 9000 были ранены", — говорится в отчете ООН по обзору гуманитарный потребностей региона на 2019 год.

Конфликт не жалеет детей… Более 242 000 ребят и учителей в школах, расположенных вдоль "линии разграничения", попадают под обстрелы и страдают от высокого уровня минного загрязнения. Больше 150 школ на востоке Украины обеспокоены близостью боевых действий, а 62 школы сообщили, что рядом с ними находили неразорвавшиеся боеприпасы. Дети ездят в школу опасными маршрутами, а в результате инцидента в мае 2018 года из-за взрыва в школьном автобусе погиб ребенок и трое детей были ранены.

Разрушения. Обстрелами уже повреждены 750 учебных заведений. Фото: fdu.org.ua

Эхо войны

Школы часто попадают под обстрелы, и дети постепенно привыкают к таким "атрибутам" своей жизни, как взрывчатые вещества и предметы. В школах Донбасса постоянно проводятся уроки по минной безопасности, листовки и плакаты предупреждают о том, как надо вести себя при обнаружении опасных предметов, однако детское любопытство берет верх над осторожностью и приводит к печальным результатам. Об этом может рассказать 13-летний житель села Златоустовка Дима Гоменюк, получивший горький опыт обращения с "эхом войны".

"Если увидите подозрительный предмет, например, пулю или снаряд, не прикасайтесь и даже не пытайтесь к нему подходить. Не приближайтесь к боеприпасам! Сразу зовите спасателей, взрослых. Надо любить жизнь и не делать того, что может вас погубить!" — настоятельно советует Дима. Он нашел на улице пулю и принес ее в гараж, хотел исследовать. "Внутри была пустота, я засунул туда проволоку — и раздался взрыв", — рассказал Дима Гоменюк.

Подросток получил семь проникающих ранений в область живота, шеи и рук. Он потерял много крови и пережил травматический шок — в таком состоянии мальчик был доставлен в больницу Мариуполя. Для спасения раненого срочно понадобились дорогостоящие препараты — их предоставил Фонд Рината Ахметова. Затем мальчик прошел трехнедельный курс реабилитации в санатории по проекту Фонда "Реабилитация раненых детей".

Там же свои курсы восстановления прошли Ирина и Александр Ободец, раненные в феврале прошлого года во дворе своего дома в прифронтовой Красногоровке. Девятилетний Саша получил ранение, когда в руках взорвался детонатор, который используют при работах в шахтах. Мальчик нашел его на улице и решил разобрать. Любопытство обошлось дорого: он лишился нескольких пальцев, был ранен в живот и бедро. От взрыва пострадала и его 14-летняя сестра — многочисленные осколки попали ей в спину. Лечение требовало денег, а доходы семьи, живущей на пособия, небольшие. Семья обратилась за помощью в Фонд Рината Ахметова, который не только помог с лечением детей, но и предоставил возможность пройти курс реабилитации.

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Боль страны

В 2017—2018 годах инциденты с минами и взрывчатыми веществами стали угрозой здоровью и жизни для 65% детей. Под обстрелы попадают школы и детские сады, с начала конфликта было повреждено 750 учебных заведений, некоторые из них неоднократно. Два миллиона человек, живущих у линии соприкосновения, рискуют наткнуться на мину. Опасность, связанная с взрывоопасными предметами, существенно влияет на жизнь детей, ведь места, где они раньше учились, играли, проводили свободное время, теперь усеяны взрывоопасными предметами. Это касается также больниц, магазинов, остановок транспорта, полей.

Факты ранений фиксируются до сих пор.

"Это большая боль нашей страны, — говорит Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда Рината Ахметова. — И проект "Реабилитация раненых детей" продолжает быть актуальным. Раненым детям нужно системно помогать. Поэтому уже стартовал прием заявок на участие в новом сезоне проекта от родителей детей как с контролируемых, так и неподконтрольных территорий. Ведь для Рината Ахметова самым важным является помощь детям".

Подробнее об условиях участия в проекте "Реабилитация раненых детей" вы можете узнать, позвонив на горячую линию Фонда Рината Ахметова 0-800-509-001.

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АВТОР: Станислав Донец Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.