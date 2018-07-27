Корабли ВМС Украины и НАТО вышли Черное море: опубликованы красивые фото

Сегодня, 14:31

Фрегаты отражали атаки быстрых катеров, которые имитировали артиллерийские удары по боевой группе кораблей


Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Украинские корабли вместе с боевыми судами НАТО, который недавно прибыли в порт Одессы, вышли в море для совместных учений, сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, в акватории Черного моря прошла совместная тренировка кораблей постоянной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMG2) и Постоянной противоминной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMCMG2) с кораблями и катерами ВМС Украины.

Таким образом НАТОвские и украинские моряки повышают совместимость и отрабатывают взаимодействие в составе многонациональных тактических соединений и способов применения катерных тактических групп. Также они осуществляли совместные противоминные действия.

Учения начались с тактического маневрирования всех задействованных сил. Далее фрегаты "DE RUYTER" Королевских ВМС Нидерландов, "REGELE FERDINAND" МС Румынии, "FATIH" ВМС Турции и "Гетман Сагайдачный" ВМС ВС Украины отработали упражнения во взаимодействии с катерными тактическими группами в составе малых бронированных артиллерийских катеров ВМС Украины "Аккерман", "Бердянск", "Вышгород", "Кременчуг" и "Лубны". Целью первых было отражение малоразмерных скоростных целей, а вторых – имитация нанесения артиллерийских ударов по боевой группе многоцелевых кораблей.

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В ходе тренировки минные тральщики – румынский "LUPU DINESCU", турецкий "ANAMUR" и украинский "Геническ" – осуществили поиск и выявление якорных и донных мин (имитаторов), а водолазные группы – их обследование. Вспомогательное судно "RHEIN" ВМС ФРГ и украинское морское водолазное судно "Почаев" обеспечивали поиск уже выявленных мин. К действиям также привлекался вертолет с фрегата "DE RUYTER", который выполнял элементы тактического маневрирования.

Напомним, 21 июля в Украине завершились международные учения Sea Breeze, в которых приняли участие военные из 16 стран: Украины, США, Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Литвы, Молдовы, Норвегии, Румынии, Польши, Турции и Швеции. Всего в ходе учений корабельные экипажи прошли в море около 2500 миль, авиаторы совершили более 200 полетов.

Также мы публиковали впечатляющие фото украинских морпехов с учений Sea Breeze. Морские пехотинцы ночью прыгали с парашютом и на броне одолели водную преграду.
НАТО, ВМС, корабль, Черное море, катер, фрегат

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Источник:

"Сегодня"

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