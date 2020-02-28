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Коронавирус на границе: кого и как проверяют в первую очередь (фото)

28 февраля, 15:39

Тина Наринецкая

Пограничники делают все, чтобы вирус не попал в Украину

Украинские пограничники усиливают меры из-за распространения коронавируса из Китая по миру. Как это происходит – показал Херсонский пограничный отряд Госпогранслужбы в Facebook.

Людей проверяют также в морских и авиационных пунктах пропуска. В таком же режиме работают пограничники на контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице с оккупированным Крымом.

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В частности, пограничники опрашивают людей и проверяют температуру с помощью пирометров. Если у кого-то обнаружат признаки заболевания, их будут выводить их из общего потока и направлять к медикам.

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"Особое внимание мы обращаем на граждан КНР и стран, где зафиксированы международной организацией здравоохранения случаи заболевания коронавирусом", – отметили в пограничном отряде.

Ранее мы писали, что в Киеве определили семь больниц, которые готовы принимать пациентов с подозрением на коронавирус. Три из них – для взрослых, три – для детей и одна специальная база для беременных.

Кроме того, к возможному распространению болезни приготовились в Кировоградской области.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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фото Китай проверка пограничники граница Украина коронавирус

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