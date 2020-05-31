Українська
$ 26,91
29,62
  1. Последние новости Украины

COVID-19 продолжает "косить" украинцев: сколько новых зараженных и смертей за сутки

31 мая, 09:24

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Несмотря на новые случаи болезни, много украинцев выздоравливают

В Украине за последние сутки зафиксировано 468 новых случаев коронавируса, а умерли 12 человек. Такие данные приводит Совет национальной безопасности и обороны.

Так, по состоянию на утро в Украине лабораторно подтверждены 23 672 случая COVID-19. Только за последние сутки 498 новых зараженных. При этом 12 человек умерли (всего за время эпидемии 708).

Есть и хорошие новости – 227 человек выздоровели (всего 9538). Но стоит отметить, что этот показатель резко упал, поскольку в последние дни в сутки новых выздоровевших было от 300 и почти до 500.

Реклама

Напомним, на утро 30 мая в Украине было 23 204 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 696 летальных, 9311 пациентов выздоровели. Только за пятницу зафиксировано 393 новых случая заражений. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

В тренде
Больше всего "пострадает" запад Украины: прогноз погоды на воскресенье

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказывал, что данные о смертности от коронавируса во многом зависят от того, как их считать. Поэтому Украина переходит к новому качеству этого подсчета. Теперь коронавирус будут определять как причину смерти только по данным вскрытия.

В свою очередь заместитель директора Института проблем математических машин и систем НАНУ Игорь Бровченко заявил, что Украина преодолела пик эпидемии, и дал оптимистический прогноз. Он считает, что если не будет пагубного влияния смягчения карантина – новых вспышек заболеваемости, то в ближайшие две недели эпидемия должна пойти на спад.

В то же время в Национальной службе здоровья Украины рассказывали, какие услуги являются бесплатными для больных COVID-19. Пациенту не нужно будет платить за то, за что платит государство.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 30 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 30 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 31 мая и последние данные о карантине
Коронавирус в Украине: статистика за 31 мая и последние данные о карантинеУкраина
Выживший в бойне в Новоселице мужчина рассказал, как расстреляли семерых его друзей
Выживший в бойне в Новоселице мужчина рассказал, как расстреляли семерых его друзейДругие регионы
Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)
Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)Украина
"Речь о дерзком унижении Украины": посол Мельник ответил Шредеру за "карлика"Политика
Бандитские разборки в Броварах: первому подозреваемому избрали меру пресечения
Бандитские разборки в Броварах: первому подозреваемому избрали меру пресеченияПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять