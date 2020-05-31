COVID-19 продолжает "косить" украинцев: сколько новых зараженных и смертей за сутки

В Украине за последние сутки зафиксировано 468 новых случаев коронавируса, а умерли 12 человек. Такие данные приводит Совет национальной безопасности и обороны.

Так, по состоянию на утро в Украине лабораторно подтверждены 23 672 случая COVID-19. Только за последние сутки 498 новых зараженных. При этом 12 человек умерли (всего за время эпидемии 708).

Есть и хорошие новости – 227 человек выздоровели (всего 9538). Но стоит отметить, что этот показатель резко упал, поскольку в последние дни в сутки новых выздоровевших было от 300 и почти до 500.

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Напомним, на утро 30 мая в Украине было 23 204 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 696 летальных, 9311 пациентов выздоровели. Только за пятницу зафиксировано 393 новых случая заражений. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказывал, что данные о смертности от коронавируса во многом зависят от того, как их считать. Поэтому Украина переходит к новому качеству этого подсчета. Теперь коронавирус будут определять как причину смерти только по данным вскрытия.

В свою очередь заместитель директора Института проблем математических машин и систем НАНУ Игорь Бровченко заявил, что Украина преодолела пик эпидемии, и дал оптимистический прогноз. Он считает, что если не будет пагубного влияния смягчения карантина – новых вспышек заболеваемости, то в ближайшие две недели эпидемия должна пойти на спад.

В то же время в Национальной службе здоровья Украины рассказывали, какие услуги являются бесплатными для больных COVID-19. Пациенту не нужно будет платить за то, за что платит государство.

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