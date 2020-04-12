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Коронавирус станет сезонным и будет возвращаться: Ляшко сделал тревожное заявление

12 апреля, 14:14

Тина Наринецкая

Человечеству возможно придется жить в новых биологических реалиях

Коронавирусная инфекция в Украине может стать сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает lb.ua.

"По моему личному мнению, коронавирусная болезнь все же станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически", – рассказал он.

Ляшко отметил, что ситуация с коронавирусом в Украине будет зависеть от того, как вирус будет мутировать.

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"Если мы будем иметь стойкий иммунитет к этому вирусу и мутации не будут вызывать болезнь – это один вариант развития событий. Если каждая новая мутация будет приводить к возникновению новой болезни, что ж, тогда нам придется жить в новых биологических реалиях", - добавил санврач.

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Коронавирус в Украине: статистика за 12 апреля и все подробности из регионов

Напомним, ранее Виктор Ляшко заявил, что считает эффективными карантинные ограничения, введенные в Украине связи с эпидемией коронавируса.

Напомним, на утро 12 апреля в Украине были зафиксированы 2777 заражений коронавирусом. 83 человека скончались, 89 – выздоровели.

Как в Украине финансируют борьбу с коронавирусом – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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