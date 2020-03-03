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Коронавирус уже в Украине: как себя чувствует заболевший

3 марта, 12:30

Тина Наринецкая

За мужчиной сейчас наблюдают медики

Украинец, у которого зафиксировали первый в Украине случай заражения коронавирусом из Китая, сейчас находится в изолированном помещении в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы. Об этом сообщает "УНН".

За больным постоянно наблюдают врачи. Что касается его самочувствия, то состояние мужчины медики оценивают как стабильное. Воспаления легких у него пока нет. Жена инфицированного самоизолировалась дома, но за ней тоже следят медики.

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Ранее мы писали, что больной – житель Черновцов. Он вместе с женой недавно вернулся из Италии – там пара путешествовала с 21 февраля. Приехали они в Украину 26 февраля через пограничный пункт в Черновицкой области. Тогда температуры и других признаков болезни у мужчины не обнаружили.

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Первые признаки коронавируса появились спустя несколько дней. 29 февраля мужчину госпитализировали, а 3 марта врачи подтвердили у него коронавирус.

Также мы писали, что у пациентов, инфицированных коронавирусом нового типа, могут отсутствовать симптомы заболевания: повышенная температура или патологические процессы в легких на снимках компьютерной томографии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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