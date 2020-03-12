Коронавирус в Китае и Италии: посол сравнил ситуацию с украинцами

Пока не было ни одного желающего быть эвакуированным в Украину из Италии

После того как Италия вышла в лидеры по новым заражениям коронавирусом, украинцев не сильно испугала эта угроза – нет обращений о помощи вернуться в Украину. Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин рассказал в интервью сайту "Сегодня", что ситуация отличается от эвакуации из Китая.

По его словам, на сегодняшний день не было ни одного желающего быть эвакуированным в Украину из Италии. Он напомнил, что из Китая можно вывезти людей только спецбортом.

"Во-вторых, до сих пор осуществлялись десятки авиарейсов ежедневно, у всех была возможность вернуться. Поэтому я думаю, что все, кто хотели уехать, смогли уехать. Понимаете, ситуация в Италии не такая, как в китайском Ухане, когда провинция была закрыта и нужно было организовывать специальный борт, чтобы забрать тех, кто хочет уехать. Я разговаривал недавно с представителем аэропорта Рима, последние три дня на рейсах из/в Украину самолеты были не заполнены. Все же сейчас люди в Украине прислушиваются к рекомендациям не ехать в Италию. И из Италии в этот период неопределенности особо никто не летит в Украину", – сказал Перелыгин.

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Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на вечер 11 марта в Италии насчитывалось 10 590 зараженных коронавирусом. Только за последние сутки умерли 196 итальянцев, а общее количество жертв пандемии в этой стране достигло 827 человек. При этом удалось вылечиться 1045 зараженным.

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В Италии из-за коронавируса закрываются все магазины, бары и рестораны. При этом по-прежнему гарантированы услуги общественного транспорта и ряд основных услуг, включая работу банков и страховых компаний.

"Настал момент сделать следующий шаг. Мы закрываем всю коммерческую деятельность, пункты продаж, за исключением продуктовых магазинов и аптек", – заявил на днях премьер-министр Джузеппе Конте.

А тем временем стало известно, что прилетевшей из Италии украинке стало плохо в поезде. Сейчас врачи проверяют ее на коронавирус.

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Видео: Reuters

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