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Коронавирус в МВС: стало известно число заболевших и умерших правоохранителей

26 июля, 13:34

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Большинство зараженных уже победили болезнь

С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине COVID-19 диагностировали у 1195 правоохранителей. Об этом рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко, сообщает "УНН".

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"На сегодня подтвержденных диагнозов коронавируса было 1454, с марта. Действующие сотрудники – 1195 и члены семей – 259 человек. Умерли от COVID-19 два человека в структурах МВД", – сообщил он.

Геращенко отметил, что вылечиться от опасной инфекции удалось 1276 правоохранителям. Продолжают стационарное лечение в рядах МВС 176 человек (информация по состоянию на 14 июля. – Ред.).

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МВД правоохранители Украина заражение коронавирус Антон Геращенко

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