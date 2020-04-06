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Коронавирус в Украине: министр рассказал, кого будут лечить бесплатно

6 апреля, 16:00

Сергей Мартынец

При лечении средних и тяжелых случаев используются достаточно дорогие лекарства

В Украине создали протокол лечения украинцев, у которых обнаружат коронавирус. Также определено, что бесплатную медицинскую помощь получат больные средней тяжести и "тяжелые".

Об этом рассказал в эфире одного из телеканалов министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

По его словам, при лечении средних и тяжелых случаев используются достаточно дорогие лекарства.

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"На сегодняшний день вопрос лечения, особенно средней тяжести и тяжелых больных – это то, что должно выполнять государство. И мы сейчас в срочном порядке пересматриваем это. Просматриваем пакеты медицинских услуг и медицинских гарантий … Государство будет брать это на себя", – сказал Степанов.

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Напомним, украинцам разрешили лечиться от коронавируса "запрещенными" препаратами. Благодаря решению Верховной Рады, опробованным в США, Японии, ЕС или других странах лекарствам не понадобится регистрация в Украине. Особенность этих препаратов в том, что они не предназначены для лечения COVID-19, но установлен их эффект в противодействии вирусу.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 6 апреля в Украине лабораторно подтверждены 1319 случаев коронавируса, 38 закончились летальным исходом и 28 человек выздоровели. В Минздраве отмечали, что большинство умерших от коронавируса украинцев были людьми старше 50 лет. Большинство пациентов имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких или ожирение. Смотрите подробнее карту заражений по регионам.

Смотрите в сюжете, как мошенники пытаются продать украинцам лекарства от коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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лечение коронавирус Максим Степанов

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