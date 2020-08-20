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Украина побила два антирекорда по коронавирусу: новые данные за сутки

20 августа, 09:25

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За последние сутки в стране зафиксировали 40 смертей от COVID-19

В Украине за последние сутки, 19 августа, выявили 2134 новых случая инфицирования COVID-19, об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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С начала эпидемии инфекцию диагностировали у 98 537 человек. Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 40 украинцев (с начала эпидемии – 2184). Вылечить от COVID-19 удалось 50 441 инфицированного (704 за последние сутки).

Больше всего случаев коронавируса за прошедшие сутки обнаружили в Харьковской области – 242, в Киеве – 227, в Черновицкой области – 189.

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Ранее мы сообщали, что Министерство здравоохранения Украины в шести регионах страны фиксирует значительное увеличение заполненности коек, отведенных для госпитализации больных COVID-19.

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Кроме того, Кабмин и Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям поддержали инициативу Министерства внутренних дел о введении технических ограничений в период коронавируса на посещение Умани иностранцами, в том числе паломниками-хасидами.

Также напомним, Киев находится в "желтой" зоне карантина, в связи с чем были ужесточены ограничительные меры.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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