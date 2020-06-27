В 13 областях Украины могут усилить карантин – Минздрав

В 13 областях Украины главные санитарные врачи будут обращаться в комиссии ТЭБ и ЧС с просьбой усилить карантин в этих регионах из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

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"В условиях адаптивного карантина мы увидели резкий рост в некоторых областях – увеличение количества новых случаев, ухудшение динамики, резкое заполнение коек в больницах, выделенных под COVID-19. То есть те критерии, которые у нас определены в постановлении, превышены в 13 областях нашей страны – это и западные области, и город Киев", - сказал Степанов.

Также министр отметил, что усиление карантинных мер может касаться работы городского транспорта, спортивных учреждений, а также дошкольных и "остальных заведений, которые есть в стране".

Напомним, карантин в Украине продлили до 31 июля. Но сейчас в стране действует не тотальный, а адаптивный карантин. Его ужесточение и ослабление отличается в разных областях, решения принимают местные власти. После усиления карантина в области или городе ослабить его можно не ранее, чем через 7 дней. Сайт "Сегодня" сравнил, как отличается карантин в различных областях Украины.

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Также мы рассказывали, что Кабинет министров внес изменения в свое же постановление об адаптивном карантине, запретив работу кинотеатров до 1 июля, а с 2 числа они смогут работать лишь с 50-процентной заполненностью залов.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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